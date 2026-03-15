Iran Luncurkan Gelombang Serangan Balasan ke Pusat Komando Israel

Iran melancarkan serangan balasan dengan target Pusat Komando Israel.(Tasnim)

KORPS Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran meluncurkan gelombang serangan ke-53 dalam rangkaian Operation True Promise 4, Minggu (15/3). Serangan kali ini secara spesifik menargetkan pusat komando dan kendali regional serta pusat manajemen domestik milik Israel.

Pihak IRGC menyatakan bahwa operasi terbaru ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap 84 yang gugur dari kapal perusak Dena milik Angkatan Laut Iran, yang tenggelam akibat serangan torpedo Amerika Serikat di lepas pantai Sri Lanka pada awal Maret.

Serangan yang dilancarkan pada Minggu tersebut melibatkan kombinasi persenjataan mutakhir, termasuk 10 rudal hipersonik jenis Fattah dan Qadr, serta armada pesawat nirawak (drone) destruktif. Selain menyasar fasilitas Israel, serangan ini juga diarahkan ke pangkalan udara Al-Dhafra yang menjadi basis pasukan Amerika, karena dianggap memberikan dukungan intelijen bagi serangan terhadap kedaulatan Iran.

"Serangan yang kuat dan berkelanjutan terhadap target-target AS dan Israel akan terus berlanjut hingga agresor dipaksa untuk menyerah dan menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka," tegas pernyataan resmi IRGC.

Konfrontasi skala besar ini bermula sejak akhir Februari lalu, dipicu oleh eskalasi militer yang mengakibatkan hilangnya nyawa sejumlah pemimpin senior dan warga sipil di Iran. Sejak saat itu, wilayah tersebut terjebak dalam siklus serangan udara dan aksi balasan yang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur di kedua belah pihak.

Hingga saat ini, situasi di kawasan Teluk tetap berada dalam status siaga tinggi. Operasi militer yang terus berlangsung ini dikhawatirkan akan memperluas cakupan konflik dan mengganggu stabilitas keamanan serta ekonomi global secara lebih luas. (Tasnim/B-3)