Petugas medis berpartisipasi dalam sebuah demonstrasi di depan sebuah rumah sakit yang rusak akibat serangan Amerika Serikat-Israel di Teheran, Iran, pada 7 Maret 2026.(Xinhua/Shadati)

Mengapa Dunia Gentar? Mengintip Kekuatan Rahasia Rudal Balistik Iran yang Mampu Jangkau Eropa

Dunia internasional, khususnya negara-negara Barat, kini menaruh perhatian serius pada perkembangan pesat teknologi militer Republik Islam Iran. Bukan tanpa alasan, Teheran kini memiliki gudang senjata rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Namun, pertanyaan besarnya adalah: seberapa jauh jangkauan mereka, dan mengapa teknologi ini membuat kekuatan global merasa gentar?

Poin Strategis Utama: Jangkauan: Rudal Iran mampu menjangkau jarak hingga 2.500 km, menyentuh wilayah Eropa Tenggara.

Rudal Iran mampu menjangkau jarak hingga 2.500 km, menyentuh wilayah Eropa Tenggara. Kecepatan Peluncuran: Transisi ke bahan bakar padat memungkinkan peluncuran dalam hitungan menit.

Transisi ke bahan bakar padat memungkinkan peluncuran dalam hitungan menit. Penetrasi: Teknologi hipersonik Fattah dirancang untuk menembus sistem pertahanan udara tercanggih.

Peta Jangkauan: Dari Teluk Persia hingga Jantung Eropa

Kekhawatiran utama negara-negara Eropa terletak pada klasifikasi rudal jarak menengah (MRBM) Iran yang terus mengalami peningkatan jangkauan. Rudal seperti Sejjil dan Khorramshahr-4 (Khaibar) diklaim memiliki jangkauan operasional antara 2.000 hingga 2.500 kilometer.

Secara geografis, jangkauan ini tidak hanya mencakup seluruh wilayah Timur Tengah dan Israel, tetapi juga sudah menyentuh bagian tenggara Benua Eropa, termasuk Yunani, Bulgaria, hingga sebagian wilayah Italia dan Rumania. Kemampuan ini menempatkan Iran dalam posisi tawar strategis yang sangat kuat dalam diplomasi internasional dan keamanan regional.

Baca juga : Turki Peringatkan Iran Usai Rudal Balistik Kedua Dicegat NATO

Rahasia di Balik Ketakutan Dunia: Teknologi Bahan Bakar Padat

Mengapa dunia lebih gentar sekarang dibandingkan sepuluh tahun lalu? Kuncinya ada pada transisi teknologi dari bahan bakar cair ke bahan bakar padat. Teknologi ini mengubah peta kekuatan secara drastis karena alasan berikut:

Fitur Bahan Bakar Cair (Lama) Bahan Bakar Padat (Baru) Waktu Persiapan Lama (Jam) Sangat Cepat (Menit) Penyimpanan Tidak bisa disimpan lama Siap tembak bertahun-tahun Deteksi Musuh Mudah terdeteksi satelit Sulit dideteksi (Surprise Attack)

"Missile Cities": Benteng Tak Terlihat di Bawah Tanah

Salah satu kekuatan rahasia Iran yang paling ditakuti adalah konsep Missile Cities atau kota rudal bawah tanah. Iran telah membangun jaringan terowongan raksasa di bawah pegunungan yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan sekaligus tempat peluncuran langsung.

Struktur ini dibangun ratusan meter di bawah lapisan beton dan batu alam, membuat kekuatan rudal Iran hampir mustahil untuk dihancurkan sepenuhnya melalui serangan udara konvensional atau bom penghancur bunker (bunker buster). Hal ini memberikan Iran kemampuan Second Strike, yaitu kemampuan untuk membalas serangan meskipun wilayah permukaan mereka telah diserang terlebih dahulu.

Baca juga : Serangan Rudal Iran Hantam Israel, Sirene Udara Menggaung di Haifa dan Beersheba

Era Hipersonik: Menembus Perisai Terkuat

Memasuki tahun 2026, fokus dunia tertuju pada rudal hipersonik Fattah-1 dan Fattah-2. Berbeda dengan rudal balistik konvensional yang memiliki lintasan parabola yang mudah diprediksi, rudal hipersonik memiliki karakteristik unik:

Kecepatan Ekstrem: Meluncur dengan kecepatan melebihi Mach 5 (lima kali kecepatan suara).

Meluncur dengan kecepatan melebihi Mach 5 (lima kali kecepatan suara). Maneuverability: Mampu mengubah arah di tengah penerbangan untuk menghindari radar pertahanan.

Mampu mengubah arah di tengah penerbangan untuk menghindari radar pertahanan. Low Altitude: Terbang di ketinggian yang sulit dijangkau oleh sistem pencegat rudal jarak jauh.

People Also Ask: FAQ Seputar Rudal Iran

Apakah rudal Iran bisa mencapai Amerika Serikat?

Hingga saat ini, Iran secara resmi membatasi jangkauan rudalnya pada angka 2.000-2.500 km sesuai doktrin pertahanan mereka. Namun, teknologi peluncur satelit (SLV) yang mereka miliki secara teoritis bisa dikembangkan menjadi rudal antarbenua (ICBM) jika ada keputusan politik untuk melakukannya.

Bagaimana tingkat akurasi rudal Iran?

Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan (Circular Error Probable/CEP di bawah 10 meter) menggunakan sistem pemandu inersial yang dikombinasikan dengan navigasi satelit domestik.

Kesimpulan

Program rudal balistik Iran adalah instrumen pencegahan strategis yang dirancang untuk menutupi kelemahan di sektor angkatan udara. Dengan kombinasi teknologi bahan bakar padat, pangkalan bawah tanah, dan hulu ledak hipersonik, Iran telah menciptakan sistem pertahanan yang membuat kekuatan global harus berpikir dua kali sebelum melakukan konfrontasi militer langsung.