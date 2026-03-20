Kilang Minyak Haifa Terkena Rudal Iran, Israel Klaim Kerusakan Minim

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SISTEM pertahanan udara Israel kembali kebobolan oleh serangan rudal Iran yang menghantam fasilitas kilang minyak di kota pelabuhan Haifa, Israel utara.
Menteri Energi Israel, Eli Cohen, mengonfirmasi pada Kamis (19/3) bahwa fasilitas milik Oil Refineries Ltd menjadi target serangan tersebut. Meski sempat menyebabkan gangguan pasokan listrik di wilayah utara, Cohen menegaskan bahwa dampak kerusakan tidak bersifat masif.
"Kerusakan pada jaringan listrik di utara bersifat lokal dan tidak signifikan. Dalam rentetan serangan ke arah utara tersebut, tidak ada kerusakan berarti pada situs infrastruktur Israel," ujar Cohen dalam pernyataan resminya.
Serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) Iran meningkat pesat sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap negara tersebut akhir bulan lalu.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengeluarkan peringatan keras bahwa Teheran tidak akan lagi menahan diri. Ia menegaskan kebijakan "nol toleransi" jika aset vital mereka kembali diganggu.
"Iran akan menunjukkan 'nol pengendalian diri' jika infrastruktur kami diserang lagi," tegas Araghchi, merespons kecaman internasional atas eskalasi di South Pars. Hingga saat ini, blokade di Selat Hormuz dan gangguan produksi LNG di kawasan Teluk terus membayangi stabilitas ekonomi global. (Al-Jazeera/B-3)
