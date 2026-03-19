Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Trump Ungkap Sikap AS di Tengah Serangan Israel-Iran

Ferdian Ananda Majni
19/3/2026 10:29
Trump Ungkap Sikap AS di Tengah Serangan Israel-Iran
Donald Trump menyatakan Israel akan menghentikan serangan ke ladang gas South Pars Iran. AS menegaskan tidak terlibat dan memperingatkan Iran terkait potensi eskalasi.(White House)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan Israel akan menghentikan serangan ke ladang minyak South Pars milik Iran. Ia juga menegaskan AS tidak terlibat dalam serangan tersebut. 

"Amerika Serikat tidak tahu apa-apa tentang serangan Israel terhadap ladang minyak South Pars," tulis Trump dalam pernyataannya melalui platform Truth Social pada Rabu, (18/3).

Trump juga turut menyinggung serangan balasan yang dilakukan Iran terhadap fasilitas gas milik Qatar. Menurutnya, Teheran telah bertindak tanpa dasar yang jelas. Ia menyatakan Iran telah secara tidak adil dan tanpa dasar menyerang fasilitas gas Ras Laffan di Qatar.

"Qatar sama sekali tidak terlibat di dalamnya," ujarnya dikutip CBS News, Kamis (19/3).

Lebih lanjut, Trump menegaskan tidak akan ada lagi serangan Israel terhadap ladang minyak South Pars. Namun, ia juga menyampaikan peringatan keras terkait kemungkinan eskalasi lanjutan. 

"Kecuali Iran dengan tidak bijak memutuskan untuk menyerang Qatar yang sangat tidak bersalah, dalam hal ini, Amerika Serikat dengan atau tanpa bantuan atau persetujuan Israel, akan meledakkan seluruh Ladang Gas South Pars dengan kekuatan dan daya yang belum pernah dilihat atau disaksikan Iran sebelumnya," tulisnya.

Hingga saat ini, pihak Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan yang disampaikan oleh Trump tersebut. (Z-2)



Editor : Thalatie Yani
