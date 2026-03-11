Wamenhaj: 2.000 Jemaah Umrah RI Tertahan imbas Konflik Timur Tengah

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa sekitar 2.000 jamaah umrah Indonesia sempat mengalami kendala saat hendak kembali ke Tanah Air dari Arab Saudi. Sebagian jamaah tersebut sempat terdampar atau tertahan akibat gangguan pada jadwal penerbangan, khususnya pada penerbangan dengan rute transit yang terdampak situasi konflik Timur Tengah.
“Yang sempat terjebak itu saya tidak tahu persis datanya karena belum ada pembaruan terakhir, tetapi sebelumnya sekitar 2.000-an jamaah yang berangkat sempat mengalami kondisi stranded,” kata Dahnil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/3) malam.
Ia menjelaskan bahwa mayoritas jamaah yang mengalami penundaan kepulangan menggunakan penerbangan tidak langsung atau transit, sehingga jadwal perjalanan mereka ikut terdampak ketika terjadi gangguan pada penerbangan lanjutan.
Selain kendala rute penerbangan, Dahnil juga menyinggung faktor tingginya harga tiket pesawat yang membuat sebagian jamaah kesulitan segera mendapatkan penerbangan alternatif. Kondisi tersebut membuat beberapa jamaah harus menunggu sementara waktu di luar negeri sambil mencari tiket dengan harga yang lebih terjangkau.
“Kemudian harga tiketnya mahal, akhirnya mereka terpaksa banyak yang terhenti sementara di sana untuk mencari tiket yang bisa dijangkau,” kata Dahnil.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa sebagian besar jamaah yang sempat tertahan kini telah berhasil kembali ke Indonesia.
Pemerintah, lanjut Dahnil, juga terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait serta maskapai penerbangan guna mengantisipasi potensi kendala serupa pada perjalanan jamaah umrah di masa mendatang. (Ant/E-3)
Harga minyak dunia diperkirakan masih berpotensi melonjak ke level US$130 per barel jika konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel terus mengalami eskalasi.
Pemerintah Tailan mengumumkan serangkaian langkah penghematan energi untuk instansi pemerintah dan perusahaan milik negara sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia.
Kemlu mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia dari Iran di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Menlu Sugiono ungkap sulitnya evakuasi WNI dari Iran akibat penutupan ruang udara. Cek jadwal kedatangan 10 WNI berikutnya pada 11 Maret 2026 di sini.
Kemlu imbau WNI tunda perjalanan ke Timur Tengah akibat eskalasi keamanan. Simak update repatriasi 22 WNI dari Iran per 10 Maret 2026 di sini.
Kemenhaj terus memantau intensif proses pemulangan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia yang mengalami kendala penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan di Arab Saudi.
KEPALA Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta, Syamsi Mufti, mengimbau, jemaah umrah untuk berhati-hati dan tetap menjaga kondusivitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved