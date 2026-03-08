IRGC Respons Rencana Angkatan Laut AS Kawal Kapal di Hormuz

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
GARDA Revolusi Iran (IRGC) menyatakan pihaknya menunggu langkah Amerika Serikat (AS) terkait rencana pengawalan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan yang membuat aktivitas pelayaran di jalur perdagangan strategis itu terganggu.
Juru bicara Garda Revolusi Iran Ali Mohammad Naini mengatakan pihaknya mencermati rencana Washington yang akan mengerahkan Angkatan Laut untuk mengawal kapal-kapal di selat tersebut.
"Kami menunggu kehadiran mereka," kata Naini pada Sabtu (7/3), menanggapi pengumuman pejabat Amerika Serikat terkait rencana pengawalan kapal di Selat Hormuz.
Sebelumnya, Menteri Energi AS pada Jumat menyatakan bahwa Angkatan Laut AS tengah mempersiapkan langkah untuk mengawal kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut.
Menurutnya, pengawalan akan dilakukan oleh militer AS segera setelah dianggap masuk akal untuk melakukannya.
Ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah juga berdampak pada aktivitas pelayaran di Strait of Hormuz.
Data dari platform pelacakan kapal MarineTraffic yang dianalisis AFP menunjukkan hanya sembilan kapal tanker minyak, kapal kargo, dan kapal kontainer yang tercatat melintasi selat tersebut sejak Senin. Beberapa kapal bahkan dilaporkan sempat menyembunyikan posisi mereka selama perjalanan.
Penurunan lalu lintas terjadi setelah tiga kapal diserang pada Minggu lalu. Sejak insiden tersebut, setidaknya hanya tiga kapal tanker minyak dan satu kapal pengangkut gas yang tercatat melintasi jalur pelayaran tersebut.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur energi paling vital di dunia. Sekitar 20% pasokan minyak mentah global dan hampir 20% gas alam cair (LNG) biasanya melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan laut lepas tersebut.
Di tengah situasi tersebut, konflik antara Iran dan AS memasuki pekan kedua pada Sabtu. Ketegangan meningkat setelah serangkaian serangan baru terjadi di kawasan Asia Barat.
Iran dilaporkan meluncurkan rudal ke arah Israel, sementara militer Israel menyatakan telah melakukan serangan balasan. Ledakan juga dilaporkan terdengar di Dubai serta di Manama.
Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera menuju tempat aman. "Warga dan penduduk diimbau untuk tetap tenang dan menuju ke tempat aman terdekat," demikian pernyataan kementerian yang diunggah melalui platform X.
Sementara itu, militer Iran menyatakan angkatan lautnya telah melancarkan serangkaian serangan pesawat tak berawak yang menargetkan Israel serta pangkalan militer AS di UEA dan Kuwait.
"Angkatan Laut Iran menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika dan wilayah-wilayah pendudukan dengan gelombang serangan pesawat tak berawak yang besar," kata militer Iran dalam pernyataan yang dikutip kantor berita resmi Islamic Republic News Agency (IRNA). (Z-2)
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved