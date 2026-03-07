Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Menlu Iran: Semua Negara yang Dukung Serangan AS akan Jadi Target Balasan

Andhika Prasetyo
07/3/2026 10:30
ilustrasi(Anadolu)

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Takht-Ravanchi memperingatkan bahwa negara mana pun yang mendukung agresi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran akan dianggap sebagai target sah bagi serangan balasan. Dalam sebuah wawancara, Takht-Ravanchi menegaskan bahwa Iran siap menanggapi setiap pihak yang terlibat dalam serangan terhadap negaranya.

“Jika ada negara yang bergabung dengan Amerika dan Israel dalam agresi terhadap Iran, mereka juga akan menjadi target sah bagi pembalasan Iran,” kata Takht-Ravanchi.

Ia menambahkan bahwa Iran telah menyampaikan peringatan kepada sejumlah negara Eropa serta pihak lain agar berhati-hati dan tidak terlibat dalam konflik militer tersebut.

Baca juga : Ladang Minyak dan Bandara di Irak Dihantam Drone

Dalam kesempatan yang sama, Takht-Ravanchi juga menyatakan Iran tidak sedang berupaya melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat karena pemerintah di Washington dinilai sama sekali tidak dapat dipercaya.

“Tidak, kami tidak mempercayai Amerika, Pemerintahan AS. Karena mereka mengkhianati, bukan hanya mengkhianati kami, tetapi mereka mengkhianati diplomasi,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini Iran hanya berupaya mempertahankan diri setelah menjadi sasaran serangan.

Baca juga : Pertahanan AS belum Mampu Hadapi Drone Shahed Iran

“Kami sedang dalam proses negosiasi ketika mereka mulai menyerang kami. Kami membela diri,” tambahnya.

Takht-Ravanchi juga menyinggung perundingan yang baru-baru ini berlangsung di Jenewa, yang menurutnya sebenarnya menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia menilai Amerika Serikat kemudian mengubah posisinya sehingga peluang penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi menjadi terlewat.

Diplomat Iran tersebut menyebut langkah itu sebagai kegagalan untuk memanfaatkan kesempatan dialog yang tersedia. (Ant.E-3)



Editor : Andhika
