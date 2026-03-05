Iran Tuduh Israel Dalang Serangan Drone di Arab Saudi dan Oman

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PARA pejabat Iran menuduh Israel melakukan beberapa serangan pesawat tak berawak terhadap situs energi dan sipil di Teluk Arab. Mereka menyebut serangan tersebut sebagai upaya terencana untuk memicu kemarahan regional dan menyeret negara-negara Arab ke dalam perang melawan Teheran.
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan kepada Middle East Eye bahwa Israel berada di balik beberapa serangan pesawat tak berawak terhadap Arab Saudi dan mengeklaim bahwa mereka juga bertanggung jawab atas setidaknya satu serangan terhadap Oman.
"Saya dapat dengan tegas mengatakan bahwa beberapa serangan tidak dilakukan oleh kami (Iran)," kata pejabat tersebut yang meminta namanya dirahasiakan.
Pejabat tersebut menolak untuk menyebutkan serangan yang menjadi tanggung jawab Israel, tetapi Arab Saudi telah diserang setidaknya lima kali oleh pesawat tak berawak dan rudal. Pangkalan Udara Pangeran Sultan, kilang minyak Ras Tanura, dan kedutaan besar AS di Riyadh termasuk di antara fasilitas yang menjadi sasaran.
Pelabuhan Duqm di Oman juga menjadi sasaran dua kali. Ini lokasi luas yang diakses secara teratur oleh Angkatan Laut AS sejak 2019.
Dua sumber Iran lain mengatakan kepada MEE bahwa badan intelijen luar negeri Israel, Mossad, telah melakukan beberapa serangan drone. Mereka menambahkan bahwa Republik Islam mendeteksi aktivitas mereka di wilayah Iran.
Sumber Iran lain mengatakan kepada MEE bahwa di tengah serangan terbaru, Iran membuat pernyataan yang jelas kepada Arab Saudi bahwa mereka tidak berada di balik serangan terhadap Ras Tanura milik Saudi Aramco. Ini merupakan lokasi kilang domestik terbesar kerajaan dan terminal ekspor minyak mentah utama.
"Ini upaya Israel untuk menyabotase perdamaian regional dan aliansi antarnegara tetangga," tambah sumber tersebut.
Sumber-sumber tersebut berbicara dengan syarat anonim, karena mereka tidak berwenang untuk berbicara dengan media. (I-2)
Konflik Iran-AS memicu krisis energi global. Donald Trump tawarkan pengawalan militer dan asuransi bagi kapal tanker di Selat Hormuz saat harga minyak melonjak.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
Laporan investigasi Al Jazeera ungkap 2.842 warga Palestina di Gaza 'menguap' akibat senjata bersuhu 3.000 derajat Celsius. Simak fakta medis dan hukumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved