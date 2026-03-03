Pimpin Sidang Dewan Keamanan PBB, Melania Trump Usung Misi Perdamaian Lewat Pendidikan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
IBU Negara Amerika Serikat, Melania Trump, mencetak sejarah dengan menjadi istri presiden pertama yang memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin waktu setempat. Pertemuan tersebut mengusung tema besar "Perdamaian melalui Pendidikan" di tengah situasi regional yang kian memanas.
Momen ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan udara di Iran dilaporkan menghantam sebuah sekolah dasar putri di kota Minab. Menurut media pemerintah setempat, tragedi tersebut menewaskan sedikitnya 168 anak-anak. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu, namun Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan otoritas terkait tengah menyelidiki apakah serangan tersebut berasal dari pihak Amerika Serikat.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rosemary DiCarlo memberikan pernyataan tegas mengenai dampak operasi militer terhadap sektor pendidikan di Timur Tengah.
"Sekolah-sekolah di Israel, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Amman telah ditutup dan beralih ke pembelajaran jarak jauh akibat operasi militer yang sedang berlangsung di wilayah tersebut," ujar DiCarlo. "Kami mengetahui laporan dari Iran mengenai kematian kemungkinan puluhan anak-anak, yang diduga akibat serangan yang menghantam sebuah sekolah dasar di kota Minab."
DiCarlo juga menekankan pesan mendalam kepada forum tersebut. "Ibu Presiden, cara paling efektif untuk melindungi anak-anak dari konflik adalah dengan mencegah dan menghentikan perang," tambahnya.
Melania Trump tidak menyebutkan peperangan secara langsung dalam pidatonya. Namun, ia menyampaikan belasungkawa mendalam bagi keluarga anggota militer AS yang gugur.
"Belasungkawa yang tulus kepada keluarga anggota dinas AS yang mengorbankan nyawa mereka demi kebebasan," ucap Melania dalam sambutannya.
Selain fokus pada pendidikan, Ibu Negara AS ini mendorong upaya penutupan "kesenjangan teknologi" di tingkat global. Ia mengadvokasi pentingnya menghubungkan semua orang dengan pengetahuan melalui kecerdasan buatan (AI), termasuk bagi mereka yang berada di wilayah geografis paling terpencil di dunia.
Di sisi lain, Rosemary DiCarlo memberikan apresiasi atas upaya Melania Trump dalam memberikan visibilitas terhadap isu anak-anak dalam konflik, termasuk kerja pribadinya untuk memulangkan anak-anak Ukraina dari Rusia.
Langkah Melania memimpin Dewan Keamanan ini menjadi catatan diplomatik baru bagi Gedung Putih, di saat Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus mengoordinasikan operasi militer yang dimulai sejak Sabtu pagi lalu. (CNN/Z-2)
