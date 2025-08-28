Robot-Robot Bermuatan Bom Israel Hancurkan Ribuan Rumah Gaza

Pengeboman Israel di Gaza.(Al Jazeera)

JURU bicara Pertahanan Sipil Palestina Mahmoud Bassal menyatakan bahwa Israel menghancurkan lebih dari 1.500 rumah di lingkungan Al Zeitoun, Kota Gaza, sejak melancarkan operasi darat awal bulan ini.

Bassal menuturkan tidak ada bangunan yang tersisa di bagian selatan lingkungan tersebut setelah Israel menyetujui rencana untuk menduduki Gaza sekitar awal bulan ini.

Tentara Israel menggunakan mesin konstruksi bersama robot-robot bermuatan bom, kata Bassal, meledakkan tujuh lokasi setiap hari sambil menggunakan drone quadcopter untuk menjatuhkan bahan peledak di atap rumah.

Senjata-senjata tersebut telah meningkatkan skala kerusakan di daerah itu.

Pembongkaran sistematis telah memaksa 80 persen penduduk Al Zeitoun bermigrasi ke wilayah barat atau utara Kota Gaza.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana menduduki Kota Gaza pada 8 Agustus. Rencana tersebut melibatkan penggusuran sekitar satu juta warga Palestina ke selatan, mengepung kota tersebut, dan mendudukinya setelah serangan-serangan gencar.

Israel telah membunuh hampir 63.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, yang kini menghadapi kelaparan.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala urusan pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut. (Anadolu/Ant/I-2)