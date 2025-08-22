Kabinet Israel Setujui Pendudukan Kota Gaza, Hamas Tegaskan Terima Gencatan Senjata

Warga Gaza.(Al Jazeera)

KABINET Israel menyetujui rencana pendudukan Kota Gaza dalam pertemuan pada Kamis (21/8). Menteri Pertahanan Israel, Yoav Katz, mengumumkan keputusan itu pada Jumat (22/8) melalui akun resminya di platform media sosial X.

"Kami menyetujui rencana IDF (tentara Israel) untuk mengalahkan Hamas di Gaza dengan tembakan intensif, evakuasi warga sipil, dan manuver," kata Katz seperti dikutip Anadolu, Jumat (22/8).

Dia menegaskan bahwa gerbang neraka akan terbuka bagi Hamas, jika kelompok itu tidak menerima persyaratan Israel untuk mengakhiri perang, terutama pembebasan semua sandera dan pelucutan senjata.

"Jika mereka tidak setuju, Gaza (Kota), ibu kota Hamas, akan menjadi Rafah dan Beit Hanoun," sebut Katz.

Rencana militer ini disebut bertujuan memaksa hampir satu juta warga Palestina bergerak ke arah selatan, mengepung Kota Gaza dan melancarkan serangan darat ke kawasan permukiman.

Sementara itu, Hamas pada Senin lalu menyatakan telah menerima usulan gencatan senjata dari mediator Mesir dan Qatar, meskipun tanpa mengungkap detail isi proposal tersebut. (I-2)