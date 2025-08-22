Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Kabinet Israel Setujui Pendudukan Kota Gaza, Hamas Tegaskan Terima Gencatan Senjata

Ferdian Ananda Majni
22/8/2025 21:09
Kabinet Israel Setujui Pendudukan Kota Gaza, Hamas Tegaskan Terima Gencatan Senjata
Warga Gaza.(Al Jazeera)

KABINET Israel menyetujui rencana pendudukan Kota Gaza dalam pertemuan pada Kamis (21/8). Menteri Pertahanan Israel, Yoav Katz, mengumumkan keputusan itu pada Jumat (22/8) melalui akun resminya di platform media sosial X.

"Kami menyetujui rencana IDF (tentara Israel) untuk mengalahkan Hamas di Gaza dengan tembakan intensif, evakuasi warga sipil, dan manuver," kata Katz seperti dikutip Anadolu, Jumat (22/8).

Dia menegaskan bahwa gerbang neraka akan terbuka bagi Hamas, jika kelompok itu tidak menerima persyaratan Israel untuk mengakhiri perang, terutama pembebasan semua sandera dan pelucutan senjata.

Baca juga : Fakta-Fakta Pasukan Israel Mulai Bergerak Caplok Gaza 

"Jika mereka tidak setuju, Gaza (Kota), ibu kota Hamas, akan menjadi Rafah dan Beit Hanoun," sebut Katz.

Rencana militer ini disebut bertujuan memaksa hampir satu juta warga Palestina bergerak ke arah selatan, mengepung Kota Gaza dan melancarkan serangan darat ke kawasan permukiman.

Sementara itu, Hamas pada Senin lalu menyatakan telah menerima usulan gencatan senjata dari mediator Mesir dan Qatar, meskipun tanpa mengungkap detail isi proposal tersebut. (I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved