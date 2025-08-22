Kabinet Israel Setujui Pendudukan Kota Gaza, Hamas Tegaskan Terima Gencatan Senjata

Headline
KABINET Israel menyetujui rencana pendudukan Kota Gaza dalam pertemuan pada Kamis (21/8). Menteri Pertahanan Israel, Yoav Katz, mengumumkan keputusan itu pada Jumat (22/8) melalui akun resminya di platform media sosial X.
"Kami menyetujui rencana IDF (tentara Israel) untuk mengalahkan Hamas di Gaza dengan tembakan intensif, evakuasi warga sipil, dan manuver," kata Katz seperti dikutip Anadolu, Jumat (22/8).
Dia menegaskan bahwa gerbang neraka akan terbuka bagi Hamas, jika kelompok itu tidak menerima persyaratan Israel untuk mengakhiri perang, terutama pembebasan semua sandera dan pelucutan senjata.
"Jika mereka tidak setuju, Gaza (Kota), ibu kota Hamas, akan menjadi Rafah dan Beit Hanoun," sebut Katz.
Rencana militer ini disebut bertujuan memaksa hampir satu juta warga Palestina bergerak ke arah selatan, mengepung Kota Gaza dan melancarkan serangan darat ke kawasan permukiman.
Sementara itu, Hamas pada Senin lalu menyatakan telah menerima usulan gencatan senjata dari mediator Mesir dan Qatar, meskipun tanpa mengungkap detail isi proposal tersebut. (I-2)
Petani Palestina melaporkan tanaman zaitun mereka ditumbangkan oleh Israel, dan LSM Palestina mencatat 14 orang telah ditangkap di Desa al-Mughayyir selama tiga hari pengepungan.
ISRAEL melancarkan serangan udara ke sejumlah target Houthi di Sanaa, Yaman, pada Minggu (25/8) waktu setempat. Operasi itu merupakan balasan atas serangan rudal Houthi.
Achmad menekankan bahwa UI bebas berdiskusi dengan siapa saja di forum kritis yang tepat, dengan kurasi dan counter-speech yang memadai.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah muncul gelombang kritik di media sosial terhadap UI yang mengundang Berkowitz dalam acara PSAU pada 23 Agustus 2025.
Baitul Maqdis Institute menyatakan keprihatinan atas diundangnya akademisi Peter Berkowitz, sosok pro-Israel.
Veldkamp juga mengaku ragu kondisi politik akan berubah dalam waktu dekat.
MILITER Israel (IDF) telah membunuh hampir 270 jurnalis di Jalur Gaza, Palestina, sejak Oktober 2023, menurut data dari Al Jazeera.
INVESTIGASI gabungan yang dilakukan media milik warga Israel-Palestina, +972 Magazine dan Local Call, mengungkapkan keberadaan unit khusus, Sel Legitimasi, di tubuh militer Israel yang secara sistematis berupaya mendiskreditkan jurnalis Palestina di Jalur Gaza.
Laporan IPC menjadi pernyataan resmi pertama yang memastikan kelaparan di Gaza terjadi.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan dimulainya pembicaraan dengan kelompok Hamas guna membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.
PASUKAN Pertahanan Israel (IDF) mulai bergerak ke arah Gaza City setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui rencana operasi militer untuk merebut wilayah tersebut.
