RSF: Israel Sengaja Bunuh Jurnalis, Dewan Keamanan PBB Gelar Sidang

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
ISRAEL dengan sengaja menjadikan jurnalis sebagai target serangan mereka. Dengan tudingan itu, Reporters Without Borders (RSF) menyerukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pembantaian jurnalis.
Dua puluh warga Palestina, termasuk lima jurnalis dan seorang pengemudi mobil damkar, tewas dan lainnya terluka pada Senin akibat serangan artileri Israel yang menyasar sekelompok jurnalis di Kompleks Medis Nasser di Khan Yunis, Gaza selatan.
Dalam pernyataannya, RSF, lembaga swadaya masyarakat yang didirikan di Prancis pada 1985, mengecam keras pembunuhan jurnalis Palestina akibat serangan militer Israel.
Direktur Jenderal RSF Thibaut Bruttin mengatakan lebih dari 200 jurnalis telah tewas oleh pasukan Israel di Gaza dalam dua tahun terakhir.
"Sepuluh tahun setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2222 yang melindungi jurnalis di masa konflik, tentara Israel justru mengabaikan penerapannya," kata dia.
"Sejauh mana pasukan bersenjata Israel akan melangkah dalam upaya mereka membungkam informasi dari Gaza?" tanya Bruttin. (WAFA/Ant/I-2)
SEORANG jurnalis mengundurkan diri secara terbuka dari kantor berita Reuters. Ia menuduh Reuters memungkinkan pembunuhan jurnalis Palestina oleh Israel di Jalur Gaza, Palestina.
JERMAN tidak akan mendukung pengakuan terhadap Negara Palestina. Ini dikatakan Kanselir Friedrich Merz pada Selasa (26/8).
LIMA jurnalis termasuk di antara setidaknya 20 orang yang tewas, kemarin, akibat serangan Israel menghantam Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, Jalur Gaza, Palestina.
INVESTIGASI gabungan yang dilakukan media milik warga Israel-Palestina, +972 Magazine dan Local Call, mengungkapkan keberadaan unit khusus, Sel Legitimasi, di tubuh militer Israel yang secara sistematis berupaya mendiskreditkan jurnalis Palestina di Jalur Gaza.
MILITER Israel (IDF) telah membunuh hampir 270 jurnalis di Jalur Gaza, Palestina, sejak Oktober 2023, menurut data dari Al Jazeera.
ASOSIASI Pers Asing (FPA) mengecam keras serangan terbaru Israel di Gaza selatan yang menewaskan lima jurnalis dari sejumlah media internasional ternama.
Kekerasan Terhadap 8 Jurnalis di Serang, Alarm Bahaya bagi Keselamatan Jurnalis di Indonesia
DPR RI mengecam pengeroyokan terhadap delapan wartawan saat meliput sidak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di pabrik PT Genesis Regeneration Smelting
Palestina menyebut Israel sebagai 'pembunuh wartawan paling berbahaya' setelah 230 jurnalis di Jalur Gaza telah menjadi korban kebiadaban mereka.
