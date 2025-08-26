Meski Rakyat Mendukung, Jerman Ogah Akui Negara Palestina

Ilustrasi.(Freepik)

JERMAN tidak akan mendukung pengakuan terhadap Negara Palestina. Ini dikatakan Kanselir Friedrich Merz pada Selasa (26/8).

Pernyataannya itu muncul di tengah desakan yang menguat agar Jerman mengubah sikapnya di tengah perang brutal dan pembersihan etnis oleh Israel di Jalur Gaza.

Pada konferensi pers bersama di Berlin dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Merz menegaskan bahwa Jerman tidak akan bergabung dengan Kanada, Australia, dan Prancis yang berencana mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB bulan depan.

"Pemerintah Kanada dan Perdana Menteri Kanada mengetahui dengan jelas posisi pemerintah federal Jerman terkait kemungkinan pengakuan Palestina sebagai negara. Kami tidak akan mendukung inisiatif tersebut," kata Merz, seorang politikus konservatif.

Ketika ditanya apakah pemerintah Jerman akan berubah sikap setelah serangan militer Israel baru-baru ini di Gaza yang menewaskan warga sipil, termasuk jurnalis, tenaga kesehatan, dan tim penyelamat, Merz menjawab tidak.

"Saat ini, kami tidak melihat ada kondisi yang memungkinkan untuk mengakui negara (Palestina). Karena itu, kami tetap berseberangan dalam isu ini. Peristiwa beberapa hari terakhir tidak mengubah sikap kami," katanya.

"Kami tidak akan mendukung langkah itu jika muncul dalam agenda Majelis Umum PBB di akhir musim gugur. Namun sekali lagi, kedua pemerintahan sudah mengetahui perbedaan pandangan kami terkait hal ini," kata Merz.

Pemerintah Jerman belakangan meningkatkan kecaman terhadap Israel atas blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza serta keputusan rezim Zionis untuk memperluas operasi militer demi menduduki Kota Gaza.

Meski membekukan sebagian ekspor senjata ke Israel yang kemungkinan digunakan di Gaza, Merz menolak memberi tekanan politik yang lebih kuat terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Merz juga menolak mendukung usulan sejumlah negara Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian dagang penting dengan Israel atau menjatuhkan sanksi kepada para menteri sayap kanan Israel.

Jerman telah lama mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, tetapi tetap berpendapat bahwa pengakuan atas negara Palestina seharusnya dilakukan setelah perundingan damai secara diplomatik, bukan sebelumnya.

Namun, para pengkritik menilai operasi militer Israel di Gaza, rencana aneksasi wilayah Palestina, dan perluasan permukiman ilegal telah menghapus kemungkinan adanya penyelesaian politik.

Mereka menuntut tekanan lebih besar terhadap pemerintah Israel lewat pengakuan negara Palestina.

Jajak pendapat terbaru oleh media publik ZDF menunjukkan bahwa mayoritas warga Jerman mendukung pengakuan negara Palestina, meski pemerintah Merz enggan melakukannya.

Survei itu mengungkapkan 60 persen responden mendukung Jerman mengakui Palestina sebagai negara, sementara hanya 22 persen yang menolak, dan 18 persen tidak menjawab. (Anadolu/I-2)