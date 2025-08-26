Rohaniwan dan Biarawati Gereja Gaza Tolak Evakuasi israel

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PARA rohaniwan dan biarawati dari gereja-gereja Ortodoks Yunani dan Katolik di Kota Gaza, Palestina, menolak evakuasi demi merawat mereka yang tidak dapat meninggalkan kota sebelum pendudukan yang direncanakan oleh militer Israel.
Dalam pernyataan bersama, Patriarkat Ortodoks Yunani dan Patriarkat Latin Jerusalem menyatakan bahwa kompleks Gereja Ortodoks Yunani Santo Porphyrius dan Gereja Keluarga Kudus telah menjadi tempat perlindungan bagi ratusan warga sipil termasuk lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, sejak Oktober 2023.
"Di antara mereka yang mencari perlindungan di dalam kompleks tersebut, banyak yang lemah dan kekurangan gizi akibat kesulitan yang dialami selama beberapa bulan terakhir. Meninggalkan Kota Gaza dan mencoba melarikan diri ke selatan sama saja dengan hukuman mati," demikian pernyataan tersebut.
"Karena alasan ini, para rohaniwan dan biarawati telah memutuskan untuk tetap tinggal dan terus merawat semua orang yang akan berada di kompleks tersebut," demikian pernyataan kedua patriarkat. (MEE/I-2)
SALAH satu insiden paling menggemparkan dalam konflik berkepanjangan di wilayah Gaza adalah serangan militer Israel yang menghantam Gereja Keluarga Kudus (GKK) pada Kamis (17/7/2025).
DANA kekayaan negara terbesar di dunia dari Norwegia menjual saham Caterpillar terkait terhadap hukum humaniter internasional dengan menghancurkan properti Palestina.
JERMAN tidak akan mendukung pengakuan terhadap Negara Palestina. Ini dikatakan Kanselir Friedrich Merz pada Selasa (26/8).
ISRAEL dengan sengaja menjadikan jurnalis sebagai target serangan mereka. RSF menyerukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pembantaian jurnalis.
Indonesia dapat mengajukan mosi untuk mengangkat isu kelaparan di Jalur Gaza, Palestina, pada Sidang Majelis Umum PBB September mendatang.
MENTERI Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyatakan bahwa Kairo tidak akan membiarkan ilusi tentang Israel Raya mewujud menjadi kenyataan.
