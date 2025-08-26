Rohaniwan dan Biarawati Gereja Gaza Tolak Evakuasi israel

Gereja di Gaza.(Al Jazeera)

PARA rohaniwan dan biarawati dari gereja-gereja Ortodoks Yunani dan Katolik di Kota Gaza, Palestina, menolak evakuasi demi merawat mereka yang tidak dapat meninggalkan kota sebelum pendudukan yang direncanakan oleh militer Israel.⁠

Dalam pernyataan bersama, Patriarkat Ortodoks Yunani dan Patriarkat Latin Jerusalem menyatakan bahwa kompleks Gereja Ortodoks Yunani Santo Porphyrius dan Gereja Keluarga Kudus telah menjadi tempat perlindungan bagi ratusan warga sipil termasuk lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, sejak Oktober 2023.⁠

"Di antara mereka yang mencari perlindungan di dalam kompleks tersebut, banyak yang lemah dan kekurangan gizi akibat kesulitan yang dialami selama beberapa bulan terakhir. Meninggalkan Kota Gaza dan mencoba melarikan diri ke selatan sama saja dengan hukuman mati," demikian pernyataan tersebut.

"Karena alasan ini, para rohaniwan dan biarawati telah memutuskan untuk tetap tinggal dan terus merawat semua orang yang akan berada di kompleks tersebut," demikian pernyataan kedua patriarkat. (MEE/I-2)