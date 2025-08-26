Dana Kekayaan Norwegia Jual Saham Caterpillar terkait Israel

Alat Caterpillar beroperasi di Tepi Barat Palestina.(Al Jazeera)

DANA kekayaan negara terbesar di dunia menjual saham Caterpillar setelah para penasihatnya menuduh Israel menggunakan produk produsen peralatan konstruksi AS tersebut untuk melakukan pelanggaran ekstensif dan sistematis terhadap hukum humaniter internasional dengan menghancurkan properti Palestina.

Dana minyak Norwegia senilai US$2 triliun sebelumnya merupakan salah satu dari 10 pemegang saham teratas Caterpillar. Lembaga itu memegang 1,2 persen saham produsen peralatan konstruksi terbesar di dunia tersebut yang bernilai $2,1 miliar pada akhir Juni. Lembaga tersebut kini telah menjual seluruh kepemilikannya.

Dana tersebut juga menjual saham lima bank Israel karena membantu membiayai permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Artinya, hanya dalam beberapa minggu, dana Norwegia tersebut mengurangi hampir separuh jumlah perusahaan Israel yang dimilikinya, dari 61 menjadi 33, karena tekanan publik dan politik yang kuat.

Pengungkapan bahwa perusahaan-perusahaan tempat dana minyak tersebut berinvestasi telah merawat mesin untuk jet tempur Israel yang digunakan untuk mengebom Gaza memicu gelombang kekhawatiran di negara Skandinavia tersebut.

Beberapa partai politik oposisi yang lebih kecil menyerukan agar dana tersebut sepenuhnya keluar dari Israel dan kepala eksekutifnya mengundurkan diri sebelum pemilihan parlemen di Norwegia dalam dua minggu mendatang.

Divestasi Caterpillar menandai pertama kali dana minyak tersebut menjual saham perusahaan non-Israel karena tindakan di Israel dan wilayah Palestina.

Penjualan saham dana tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etika independen, badan yang dibentuk oleh pemerintah Norwegia untuk memberi nasihat tentang kapan harus mengeluarkan perusahaan dari portofolionya karena pelanggaran hukum internasional.

Dewan tersebut mengatakan, "Buldoser yang diproduksi oleh Caterpillar digunakan oleh otoritas Israel dalam penghancuran properti Palestina yang meluas dan melanggar hukum."

Dewan tersebut menambahkan, "Tidak diragukan lagi bahwa produk Caterpillar digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional yang ekstensif dan sistematis. Perusahaan tersebut juga belum menerapkan langkah-langkah apa pun untuk mencegah penggunaan tersebut."

Dana tersebut juga mengumumkan pada Senin (25/8) malam bahwa mereka telah menjual saham First International Bank of Israel dan perusahaan induknya, FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot Bank, dan Bank Hapoalim, semuanya untuk menyediakan layanan keuangan yang diperlukan bagi pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat yang dinilai ilegal menurut hukum internasional.

Keenam perusahaan tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Senin malam. Dana tersebut mengumumkan melakukan divestasi dari enam perusahaan minggu lalu, tetapi tidak menyebutkan nama perusahaan-perusahaan tersebut hingga mereka selesai menjual seluruh sahamnya.

Jens Stoltenberg, menteri keuangan Norwegia dan mantan kepala NATO, mengatakan kepada Financial Times dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Senin bahwa dana tersebut telah menemukan keseimbangan yang tepat terkait Israel meskipun menghadapi dilema dan keputusan sulit.

Beberapa pejabat Norwegia khawatir bahwa dana tersebut berada dalam posisi yang hampir mustahil karena mereka perlu menanggapi opini kuat publik yang khawatir tentang perilaku Israel di Gaza dan tetap berada di pihak AS sebagai pendukung kuat Tel Aviv.

Beberapa orang telah menyatakan kekhawatiran pribadi bahwa jika dana tersebut dijual terlalu banyak dari perusahaan Israel, beberapa negara bagian AS dapat menerapkan undang-undang antiboikot yang dapat berdampak negatif terhadap investor dan Norwegia. (I-2)