Mesir tidak akan Biarkan Ilusi Israel Raya Terwujud

Tentara Israel di Tepi Barat, Palestina.(Al Jazeera)

MENTERI Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dalam pertemuan darurat Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan bahwa Kairo tidak akan membiarkan ilusi tentang Israel Raya (Greater Israel) mewujud menjadi kenyataan.

"Menteri Abdelatty menegaskan penolakan mutlak Mesir terhadap pernyataan Israel baru-baru ini mengenai ilusi Israel Raya, yang tidak mencerminkan apa pun selain arogansi kekuasaan," kata Kementerian Luar Negeri Mesir melalui pernyataan, Senin (25/8).

Menlu menegaskan bahwa Mesir tidak akan menerima ataupun membiarkan gagasan semacam itu terwujud. Menurutnya, gagasan semacam itu hanya akan menyulut konflik sekaligus memperluas skalanya dan mematikan prospek koeksistensi damai warga Timur Tengah.

Sebelumnya pada awal Agustus, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya berada dalam misi historis dan spiritual serta secara emosional terhubung dengan visi Israel Raya.

Konsep Israel Raya menggambarkan perluasan wilayah Israel dengan mencaplok sebagian wilayah Suriah, Yordania, Libanon, dan Mesir, serta seluruh wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur. (Sputnik/RIA Novosti-OANA/Ant/I-2)