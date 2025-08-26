Mesir tidak akan Biarkan Ilusi Israel Raya Terwujud

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dalam pertemuan darurat Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan bahwa Kairo tidak akan membiarkan ilusi tentang Israel Raya (Greater Israel) mewujud menjadi kenyataan.
"Menteri Abdelatty menegaskan penolakan mutlak Mesir terhadap pernyataan Israel baru-baru ini mengenai ilusi Israel Raya, yang tidak mencerminkan apa pun selain arogansi kekuasaan," kata Kementerian Luar Negeri Mesir melalui pernyataan, Senin (25/8).
Menlu menegaskan bahwa Mesir tidak akan menerima ataupun membiarkan gagasan semacam itu terwujud. Menurutnya, gagasan semacam itu hanya akan menyulut konflik sekaligus memperluas skalanya dan mematikan prospek koeksistensi damai warga Timur Tengah.
Sebelumnya pada awal Agustus, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya berada dalam misi historis dan spiritual serta secara emosional terhubung dengan visi Israel Raya.
Konsep Israel Raya menggambarkan perluasan wilayah Israel dengan mencaplok sebagian wilayah Suriah, Yordania, Libanon, dan Mesir, serta seluruh wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur. (Sputnik/RIA Novosti-OANA/Ant/I-2)
RENCANA pembangunan permukiman Israel di wilayah yang dikenal sebagai E1, sebidang tanah kecil tetapi strategis, di Tepi Barat yang diduduki, telah disusun lama.
MENTERI Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty pada Senin (18/8) menegaskan penolakannya terhadap pernyataan resmi Israel terkait konsep Israel Raya
Benjamin Netanyahu mengakui merasa sangat terhubung dengan visi Israel Raya mencakup wilayah Palestina yang diduduki serta sebagian Mesir, Yordania, Suriah, Libanon, dan Arab Saudi.
PROFESOR John Mearsheimer kembali menegaskan bahwa solusi dua negara bagi Palestina dan Israel merupakan mitos. Mitos ini disebarkan Israel dan Amerika Serikat (AS).
Apa itu Israel Raya dan mengapa tidak dapat diterima oleh Palestina dan dunia Muslim? Lebih jauh, ketahui selengkapnya di bawah ini.
Apa itu Israel Raya dan mengapa tidak dapat diterima oleh Palestina dan dunia Muslim? Lebih jauh, ketahui selengkapnya di bawah ini.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Israel, Bezalel Smotrich, menganjurkan pembentukan negara Yahudi yang akan mencakup semua wilayah Palestina dan Arab tetangga, termasuk ibu kota Suriah, Damaskus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved