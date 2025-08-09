Dunia Bersatu Mengecam Rencana Israel Rebut Gaza City

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Sejumlah negara di dunia mengecam keras rencana Israel mengambil alih Gaza City, menilai langkah itu akan memperburuk konflik dan memicu pertumpahan darah.
AS belum merespons langsung. Presiden Donald Trump hanya menegaskan fokus pada peningkatan bantuan kemanusiaan.
Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut rencana itu sebagai eskalasi berbahaya. Kepala HAM PBB Volker Turk mendesak Israel membatalkan rencana, membuka akses penuh bantuan, dan menuntut pembebasan sandera tanpa syarat.
Sumber diplomatik mengungkap sejumlah negara mendesak pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Uni Eropa lewat Ursula von der Leyen meminta Israel mempertimbangkan kembali operasi militer, menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera, dan akses kemanusiaan tanpa hambatan.
Hamas menyebutnya kejahatan perang baru dan memperingatkan Israel akan membayar mahal. Iran menuding Israel berencana melakukan pembersihan etnis dan genosida. Tiongkok menegaskan Gaza bagian tak terpisahkan dari Palestina dan solusi adalah gencatan senjata segera.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menghentikan ekspor senjata ke Israel. PM Inggris Keir Starmer menilai langkah itu hanya akan memperpanjang konflik. Prancis memperingatkan pelanggaran serius hukum internasional yang mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan.
Arab Saudi mengecam pembersihan etnis dan tindakan brutal terhadap rakyat Palestina. Indonesia menyebut langkah Israel melanggar hukum internasional dan Piagam PBB, memperburuk krisis kemanusiaan, serta merusak prospek perdamaian di Timur Tengah. (Z-10)
Warga Palestina di Gaza City kini dihadapkan pada ancaman pengusiran kembali di tengah campuran rasa takut dan putus asa.
Pemerintah Jerman menghentikan ekspor peralatan militer ke Israel sebagai respons atas rencana pendudukan Gaza.
Indonesia berpotensi masuk dalam skenario yang selaras dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat, disadari atau tidak oleh pemerintah.
Militer Israel mengeklaim menguasai sekitar 75% wilayah Gaza dan terus beroperasi di Kota Gaza serta kamp-kamp di bagian tengah.
PM Israel Benjamin Netanyahu umumkan lima prinsip utama untuk mengakhiri perang di Gaza.
PRANCIS, Jumat (8/8), mengutuk rencana Israel untuk menduduki Jalur Gaza, Palestina, dan menegaskan kembali penentangan tegasnya terhadap rencana tersebut.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza, Palestina. Ini alasan lengkapnya.
SEKITAR 900 ribu warga Palestina di Gaza City kini menghadapi ancaman pengusiran massal setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
