Brad Pitt dan Joaquin Phoenix Bikin Film Anak Palestina Hind Rajab

Hind Rajab.(Al Jazeera)

SEJUMLAH nama besar Hollywood bergabung dalam proyek film The Voice of Hind Rajab, drama berlatar Gaza yang akan tayang perdana di Festival Film Venesia tahun ini. Brad Pitt, Joaquin Phoenix, dan Rooney Mara tercatat sebagai produser eksekutif bersama para sineas pemenang Oscar, Alfonso Cuaron dan Jonathan Glazer.

Glazer sebelumnya menarik perhatian dunia setelah pidatonya di ajang Oscar 2024, ketika ia membandingkan film Holocaust karyanya, The Zone of Interest, dengan tragedi yang menimpa warga Gaza.

Film yang digarap sutradara Kaouther Ben Hania itu akan ditayangkan perdana di Venesia pada 3 September, sebelum berlanjut ke Festival Film Internasional Toronto, sebagaimana dilaporkan The Hollywood Reporter.

Kisah dalam film ini merekonstruksi peristiwa pembunuhan tragis seorang anak Palestina berusia enam tahun, Hind Rajab, pada Januari 2024. Dia tewas bersama sepupu, bibi, dan pamannya setelah kendaraan keluarga mereka ditembaki pasukan Israel.

Ben Hania menggunakan rekaman panggilan darurat antara Hind dan relawan medis Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS). Dalam rekaman itu, suara tembakan terdengar saat Hind memohon pertolongan. Dua paramedis yang berusaha menyelamatkan keluarga juga terbunuh.

Pada Juli 2024, pakar PBB menilai kasus ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Mereka menyebut adanya bukti kuat yang menunjukkan lokasi mobil keluarga berhubungan dengan tank Israel, serta fakta bahwa kendaraan itu ditembak dari jarak dekat dengan senjata yang hanya digunakan pasukan Israel.

"Rekaman audio panggilan antara Hind dan layanan darurat menunjukkan bahwa ia adalah satu-satunya yang selamat di dalam mobil sebelum ia juga terbunuh," ungkap para ahli seperti dikutip AFP, Jumat (29/8).

Kematian Hind dinilai sebagai cerminan kekerasan yang meluas di Gaza. Sejak perang meletus pada Oktober 2023, lebih dari 62.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena banyak korban masih tertimbun reruntuhan. Situasi semakin diperparah dengan kelaparan yang kini melanda wilayah tersebut.

Penayangan perdana The Voice of Hind Rajab berlangsung di tengah gelombang protes di Venesia yang menuntut penghentian permanen perang di Gaza. Media lokal melaporkan para demonstran membawa spanduk Bebaskan Palestina di sekitar lokasi festival. Sejumlah profesional perfilman Italia juga mendesak penyelenggara untuk secara terbuka mengecam invasi dan blokade Israel.

Lebih jauh, ratusan kelompok politik serta organisasi hak asasi manusia dijadwalkan menggelar aksi protes di kota itu pada Sabtu mendatang. Mereka menentang perang genosida Israel di Gaza. (I-2)