Palestina Apresiasi Pesan Jokowi ke Biden

DUTA Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun mengapresiasi upaya Indonesia menekan Israel supaya menghentikan genosida di Jalur Gaza. Palestina yang telah dijajah Zionis selama 75 tahun memiliki peluang mendapatkan kemerdekaan seiring kesadaran penduduk dunia.

"Kita melihat bersama apa yang ada di belakang (serangan Israel sejak 7 Oktober). Kenapa ini terjadi (menolak gencatan senjata) ? Kita bangga terhadap pemimpin kalian (Presiden Jokowi) yang tidak ingin meninggalkan Palestina sendirian. Kita berharap agar AS mengubah strateginya," katanya di sela menghadiri acara peringatan Bulan Solidaritas Palestina di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (15/11).

Ia mengatakan Palestina berterima kasih kepada Indonesia yang selalu membantu upaya kemerdekaan dari penjajahan oleh Israel. Terbaru Presiden Jokowi meminta langsung Presiden AS Joe Biden menghentikan genosida Israel di Gaza.

Zuhair mengatakan sikap Presiden Jokowi sudah tepat dalam menentang tindakan kriminal dan kejahatan perang yang dilakukan Israel. AS kini mengalami kebangkrutan karena terlalu mendukung tindakan brutal Israel terhadap Palestina.

Invasi Israel di Jalur Gaza yang meluas ke Tepi Barat, lanjut dia, tidak dapat memusnahkan warga Palestina berikut menghentikan upaya dunia mengakui kedaulatannya. Ia meyakini Palestina suatu saat nanti dapat sepenuhnya merebut kemerdekaan dari Israel.

Negara-negara sekutu Israel pun seiring waktu akan sadar atas kebiadaban Negeri Zionis itu di tanah Palestina. Pada kesempatan sama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan negara-negara di dunia semakin banyak yang mendorong kemerdekaan Palestina.

"Pertemuan KTT OKI (Organisasi Kerja sama Islam) kemarin itu sudah ada progres sebenarnya, tinggal bagaimana mengimplementasikan, misalnya terkait dengan investigasi yang dilakukan terhadap kejahatan perang dan kemanusiaan Israel,” ucap dia.

Selain itu, lanjut dia, segala bentuk kekejian Israel selama ini di Palestina yang telah secara jelas dilihat penduduk dunia akan dibalas. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) serta Mahkamah Internasional (ICJ) akan terpanggil untuk menegakan hukum atas Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. (Z-8)