Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

UNICEF: Setiap Hari, 28 Anak Tewas di Gaza

Dhika Kusuma Winata
06/8/2025 18:02
UNICEF: Setiap Hari, 28 Anak Tewas di Gaza
Puluhan anak tewas di Jalur Gaza tiap hari.(The Guardian)

Badan PBB untuk Anak-anak, UNICEF, mengungkapkan bahwa rata-rata 28 anak tewas setiap hari di Jalur Gaza. Tragedi ini terjadi di tengah blokade ketat Israel yang menghambat masuknya bantuan kemanusiaan serta runtuhnya layanan vital seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi.

“Anak-anak terbunuh akibat bom. Anak-anak meninggal karena kelaparan. Anak-anak tewas karena tidak adanya bantuan dan layanan esensial. Di Gaza, satu ruang kelas anak-anak mati setiap hari,” tulis UNICEF dalam pernyataannya di platform X.

UNICEF menegaskan bahwa anak-anak Gaza sangat membutuhkan makanan, air bersih, obat-obatan, serta perlindungan. Namun, di atas segalanya, organisasi ini menekankan perlunya gencatan senjata segera sebagai langkah paling mendesak.

Krisis Kemanusiaan yang Memburuk

Agresi militer Israel telah menghancurkan infrastruktur Gaza dan mendorong wilayah itu ke ambang bencana kelaparan. Meski desakan internasional terus menggema agar kekerasan dihentikan, Israel tetap melanjutkan operasi militer besar-besaran sejak 7 Oktober 2023.

Hingga saat ini, hampir 61.000 warga Palestina telah tewas, dengan hampir separuh korban adalah perempuan dan anak-anak. (X/Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved