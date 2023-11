Bertemu Xi di KTT APEC, Apa Tujuan Biden?

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden berharap pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan membuat hubungan kedua negara kembali ke jalur normal. Itu termasuk pemulihan penuh komunikasi bilateral. "Juga dapat mengangkat telepon dan berbicara satu sama lain jika terjadi krisis, dapat memastikan militer kita masih memiliki kontak satu sama lain,” kata Biden. Dia mengklaim AS tidak mencoba untuk memisahkan diri dari Tiongkok. Alasan di balik ketegangan sebelumya dengan Negeri Beijing karena Washington untuk mengubah hubungan bilateral menjadi lebih baik. Baca juga : Hari Ini Presiden Jokowi Hadiri KTT APEC dan Beri Kuliah Umum di Stanford “Rakyat Tiongkok yang saat ini berada dalam kesulitan ekonomi, jika rata-rata warga Tiongkok bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, maka hal itu akan menguntungkan mereka dan kita semua. Namun saya tidak akan terus mempertahankan dukungan tersebut. untuk posisi di mana jika kami ingin berinvestasi di Tiongkok, mereka harus menyerahkan semua rahasia dagang kami,” tambahnya. Biden dan Xi dijadwalkan untuk melakukan pertemuan pertama dalam setahun pada Rabu (15/11). Itu ketika negara-negara Pasifik bertemu untuk KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik di San Francisco, California. Baca juga : Biden Batasi Investasi Teknologi di Tiongkok dengan Alasan Keamanan Beijing menghentikan komunikasi militer-ke-militer, dan mengambil tindakan hukuman lainnya, sebagai pembalasan atas jatuhnya pesawat Tiongkok yang transit di AS pada Februari. Washington bersikukuh bahwa pesawat tersebut adalah bagian dari program pengawasan global yang terselubung, namun tuduhan tersebut dibantah oleh Beijing, yang mengatakan bahwa pesawat tersebut adalah balon cuaca yang terbang keluar jalur.(Anadolu/Z-4)

