YouTube Uji AI untuk Deteksi Pengguna di Bawah Umur di AS

Youtube menguji coba kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi pengguna di bawah 18 tahun.(freepik)

YOUTUBE mulai menguji teknologi kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat untuk mengidentifikasi pengguna di bawah 18 tahun. Youtube menerapkan pembatasan tambahan demi melindungi mereka.

Model “estimasi usia” ini dapat menilai umur pengguna meski tanggal lahir di akun tidak akurat. Jika AI mendeteksi pengguna di bawah umur, platform akan mengaktifkan perlindungan otomatis, seperti menampilkan iklan non-personalisasi, mengaktifkan fitur “digital wellbeing” (pengingat istirahat dan waktu tidur), membatasi rekomendasi konten yang dianggap sensitif, serta memblokir video dengan batasan usia.

Pengguna yang merasa salah terdeteksi bisa memverifikasi umur melalui KTP, selfie, atau kartu kredit. Namun, langkah ini memicu kekhawatiran privasi di kalangan pengguna, sebagian bahkan menyerukan boikot lewat tagar #BoycottYouTube.

James Beser, Senior Director of Product Management untuk produk remaja YouTube, mengatakan teknologi ini akan memastikan pengalaman dan perlindungan yang sesuai usia, terlepas dari informasi yang tertera di akun. YouTube mengklaim metode serupa telah digunakan di sejumlah negara dengan hasil memuaskan.

Pengaruhi Pendapatan Kreator

Perlindungan tambahan juga berlaku untuk kreator di bawah 18 tahun, seperti unggahan yang otomatis bersifat privat dan pembatasan monetisasi pada live streaming vertikal. YouTube mengakui perubahan ini dapat memengaruhi pendapatan kreator yang audiensnya banyak berasal dari kelompok usia remaja.

Menanggapi kekhawatiran soal privasi, YouTube menyatakan Google menggunakan teknologi keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data pengguna. Pengguna tetap dapat mengatur atau menghapus data mereka sesuai kebutuhan. (americanbazaaronline/Z-2)