Israel Tuduh Hamas Bangun Kompleks di Bawah Rumah Sakit

PARA pejabat Israel menuduh Hamas membangun kompleks di bawah Al-Shifa, rumah sakit besar di Gaza. Hamas membantah beroperasi dari bawah rumah sakit yang kini pasiennya menghadapi kondisi mengerikan di tengah pemadaman listrik. Ketika Israel mengonsolidasikan kekuasaannya di Gaza utara, pasukannya semakin mendekati pusat kesehatan yang luas. Ini bagi warga Israel dan warga Palestina dianggap sebagai simbol ketidakmanusiawian pihak lain. Melansir dari The New York Times, menurut Israel, Al-Shifa--nama rumah sakit tersebut--telah menjadi tangan Hamas untuk membuat rakyatnya menjadi perisai manusia dan mengorbankan mereka sebagai umpan meriam dalam perjuangan untuk mendapatkan simpati global. Baca juga: Tentara Israel Siap Evakuasi Bayi, ini Respons Pejabat Palestina Para militan, kata pejabat keamanan Israel, telah menghabiskan hampir 16 tahun membangun kompleks komando yang luas di bawah rumah sakit dan mendirikan pangkalan serupa di bawah fasilitas medis lain di wilayah tersebut. Para pejabat Amerika setuju, mengutip intelijen mereka sendiri. Hamas membantah melakukan hal semacam itu. Para pejabat rumah sakit mengatakan bahwa fasilitas tersebut hanya menampung orang-orang yang sakit dan terluka serta para profesional medis yang berdedikasi untuk membantu mereka. Menurut perkiraan sebagian besar warga Palestina, obsesi terhadap Al-Shifa adalah bukti kesediaan Israel untuk menargetkan warga sipil yang paling tidak berdaya sekalipun tanpa alasan yang jelas. Baca juga: Turki Bantah Tuduhan Video Hamas Serang RS dan Curi Obat Direktur rumah sakit, Dr. Mohammed Abu Salmiya, dengan tegas menggambarkan tuduhan Israel sebagai tidak benar dalam wawancara pada Jumat (10/11). Meskipun tidak mungkin untuk memverifikasi secara independen banyak pernyataan dari kedua belah pihak, klaim-klaim yang bersaing kemungkinan besar akan segera diuji. Rumah sakit tersebut, kata para pejabat Israel, tidak digunakan dalam operasi Israel di masa lalu karena kekhawatiran terhadap nyawa warga sipil. Namun ini mengorbankan apapun yang ada di bawahnya tetap utuh. Baca juga: Gedung Putih Batalkan Klaim Biden Lihat Foto Anak Dipenggal Hamas Ini kesalahan yang tidak akan diulangi Israel kali ini, kata para pejabat mereka. Mereka mengatakan bahwa kompleks di bawah Al Shifa ialah salah satu target utama perang Israel dan tidak akan dibiarkan begitu saja, meskipun ada kecaman internasional yang semakin besar untuk tidak menghuni Al-Shifa dan rumah sakit lain. "Rumah sakit akan dikepung dan tekanan akan diberikan kepada orang-orang untuk keluar," kata Chuck Freilich, mantan wakil penasihat keamanan nasional Israel. "Saya tidak melihat Israel akan langsung menyerang warga sipil, tetapi rumah sakit--atau setidaknya yang ada di bawahnya--harus dibersihkan." Baca juga: Israel tidak Dapat Pastikan Ada Banyak Bayi Dipenggal Hamas Hanya dengan cara itulah, kata Freilich, kekuasaan Hamas di Gaza bisa diakhiri, meski, "Keadaannya tidak akan terlihat bagus." Kondisi rumah sakit Kondisi di Al-Shifa, rumah sakit utama di Gaza, sangat memprihatinkan. Ratusan pasien yang sakit parah dan terluka serta orang-orang yang kehilangan tempat tinggal telah terperangkap di dalam ketika tank dan pasukan Israel mendekat ke kompleks tersebut dan pertempuran jarak dekat sedang terjadi di sekitarnya. Baca juga: Hoaks Hamas Penggal Puluhan Bayi Hiasi Berita Utama Media Barat Kementerian Kesehatan di Gaza, yang dijalankan oleh Hamas, mengatakan setidaknya lima pasien yang terluka telah meninggal pada Sabtu di rumah sakit, termasuk bayi prematur di inkubator, akibat pemadaman listrik. Tanpa bahan bakar untuk menjalankan generator, rumah sakit berada dalam kegelapan, kata kementerian dan administrator rumah sakit. Dalam beberapa hari terakhir, tentara Israel telah mengepung setidaknya satu rumah sakit lain di Gaza utara, meningkatkan upaya mereka untuk mengosongkan fasilitas tersebut, menurut pejabat militer Israel, ketika pertempuran di sekitar rumah sakit tersebut semakin intensif. Di Rumah Sakit Khusus Anak Al-Rantisi, satu-satunya pusat medis dengan bangsal kanker anak di wilayah tersebut, Dr. Bakr Gaoud, kepala rumah sakit, mengatakan pasukan Israel bergerak pada akhir pekan lalu, merusak lantai dasar, dan menghancurkan beberapa kendaraan sebelum menyediakan peta yang menunjukkan rute keluar yang aman. "Kami menyeret pasien kami ke tempat tidur mereka di jalan ke selatan," katanya. "Saya orang terakhir yang meninggalkan rumah sakit." Dia mengatakan pasien yang paling miskin pergi ke Al-Shifa, sementara yang lain pergi ke selatan, jauh dari wilayah utama pertempuran. Rumah sakit kedua, Al-Nasr, juga dikosongkan oleh Israel pada Jumat. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan ada serangan terhadap rumah sakit lain pada akhir pekan. Al Shifa tidak bisa lagi menerima pasien baru. Anggota staf di rumah sakit mengatakan mereka kehabisan makanan dan air. Ada sekitar 1.500 pasien, staf, dan pengungsi di sana yang sekarang berlindung, menurut Dr. Mohammed Zaqout, manajer umum rumah sakit Kementerian Kesehatan Gaza. Rute aman Militer Israel mengatakan dalam suatu pernyataan pada hari Minggu bahwa pihaknya menyediakan rute bagi warga sipil dan pasien untuk meninggalkan Al-Shifa. Ini menunjukkan bahwa pertempuran kemungkinan besar akan meningkat di sekitar rumah sakit. "Para pejabat Amerika telah memperingatkan Israel untuk tidak mengambil tindakan terhadap rumah sakit yang masih merawat pasien," kata Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional, pada Minggu dalam wawancara dengan Face the Nation di CBS. "Amerika Serikat tidak ingin melihat baku tembak di rumah sakit tempat orang-orang yang tidak bersalah, pasien yang menerima perawatan medis, terjebak dalam baku tembak tersebut," katanya. "Dan kami telah melakukan konsultasi aktif dengan Pasukan Pertahanan Israel mengenai hal ini." Namun, dia setuju bahwa Hamas menggunakan rumah sakit dan fasilitas sipil lainnya sebagai, "Perisai manusia." Israel telah lama menyatakan bahwa Al-Shifa ialah salah satu contoh yang paling mengerikan dan militernya telah memaksakan klaimnya dengan keras sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Mereka telah menunjukkan kepada wartawan yang dikatakannya sebagai representasi 3-D dari kompleks tersebut, merilis rekaman audio yang dimaksudkan untuk menunjukkan para pejuang Hamas mendiskusikan terowongan di bawah Al-Shifa, dan merilis dua video interogasi tempat para militan yang ditangkap mendiskusikan terowongan tersebut. Tidak ada bukti konklusif Namun, tidak ada satu pun yang memberikan bukti konklusif bahwa kompleks yang luas itu ada di bawah pemerintahan Al-Shifa. Delapan pejabat dan mantan pejabat pertahanan dan intelijen Israel, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya, telah memperkuat klaim tersebut, dengan menjelaskan secara rinci yang diyakini lembaga keamanan Israel akan ditemukan. Sebagian besar bangunan yang sekarang menjadi rumah sakit dibangun oleh Israel ketika menguasai Gaza. Israel menarik diri dari wilayah tersebut pada 2005, lata mereka, sehingga membuka peluang bagi Hamas untuk mengambil kendali. Pada 2007 para militan tersebut mulai membangun pusat komando di bawah pimpinan Al-Shifa, kata para pejabat Israel. Pada awalnya, Hamas hanya menggali area dari ruang bawah tanah asli bangunan Al-Shifa, kemudian menggali lebih dalam dan menambah lantai serta menghubungkannya ke jaringan terowongan yang luas yang dibangunnya di seluruh Gaza, kata para pejabat. Mereka mengatakan terowongan itu telah berkembang menjadi salah satu pusat sistem terowongan luas yang melintasi Gaza. Seorang mantan pejabat senior di Shin Bet, dinas keamanan dalam negeri Israel, mengatakan baik Hamas maupun intelijen Israel menyebut jaringan tersebut sebagai Metro dan membandingkan kompleks di bawah Al-Shifa dengan stasiun utama sistem kereta bawah tanah New York. Mantan pejabat Shin Bet dan dua pejabat Israel lain mengatakan kompleks itu mencakup beberapa lantai dengan ruang khusus untuk pertemuan, tempat tinggal, dan fasilitas penyimpanan. Setidaknya dapat menampung beberapa ratus orang, kata mereka. Intelijen militer Israel mengatakan dalam satu pernyataan yang diberikan kepada The New York Times bahwa, "Ada beberapa kompleks bawah tanah yang digunakan oleh para pemimpin organisasi teroris Hamas untuk mengarahkan aktivitas mereka." Kompleks tersebut sebagian bergantung pada aliran listrik yang dialihkan dari Al-Shifa, kata pernyataan itu, dan terdapat beberapa pintu masuk ke sana di dalam dan sekitar rumah sakit. Pejabat senior intelijen Israel mengizinkan The Times untuk meninjau foto-foto yang dimaksudkan untuk menunjukkan pintu masuk rahasia ke kompleks tersebut dari dalam rumah sakit. Tanda-tanda yang mengidentifikasi lokasi tersebut sebagai Al-Shifa terlihat jelas di foto-foto tersebut, meskipun keasliannya tidak dapat diverifikasi secara independen. Para pejabat Amerika, yang juga berbicara tanpa menyebut nama untuk mengungkapkan informasi intelijen yang sensitif, mengatakan mereka yakin bahwa Hamas telah menggunakan jaringan terowongan di bawah rumah sakit, khususnya Al Shifa, untuk wilayah komando dan kendali serta untuk penyimpanan senjata. Praktik yang dilakukan Hamas telah berlangsung lama, kata mereka, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat dan Israel telah secara independen mengembangkan informasi intelijen tentang penggunaan jaringan terowongan di bawah Rumah Sakit Al-Shifa oleh Hamas. Laporan lain Ada juga laporan lain tentang Hamas yang menggunakan Al-Shifa. Pada 2008, pejuang Hamas bersenjata dengan pakaian sipil terlihat berkeliling di rumah sakit selama perang tiga minggu antara militan dan Israel, menurut laporan New York Times di Gaza pada saat itu. Para militan mengaku sebagai penjaga keamanan, tetapi terlihat membunuh orang-orang yang diduga kolaborator Israel. Enam tahun kemudian, pada putaran pertempuran berikutnya antara Israel dan Hamas, para militan secara rutin mengadakan konferensi pers di halaman rumah sakit dan menggunakannya sebagai tempat pertemuan yang aman bagi para pejabat Hamas untuk berbicara dengan para jurnalis, meskipun kegiatan-kegiatan ini tidak termasuk dalam penggunaan militer. Setelah perang, Amnesty International mengatakan dalam satu laporan bahwa Hamas menggunakan daerah-daerah yang ditinggalkan di Al-Shifa, "termasuk daerah klinik rawat jalan, untuk menahan, menginterogasi, menyiksa dan menganiaya tersangka, bahkan ketika bagian lain dari rumah sakit tersebut terus melakukan fungsi sebagai pusat kesehatan." Dua dokter Norwegia yang bekerja di Al-Shifa selama perang, Mads Gilbert dan Erik Fosse, membantah pemberitaan tersebut. Keduanya berkeras bahwa tidak ada kehadiran Hamas di rumah sakit tersebut. Gilbert, seorang aktivis yang menggambarkan dirinya sebagai dokter politik, sangat vokal menentang Israel dan dilaporkan dilarang di Israel dan Gaza pada 2014. (Z-2)

