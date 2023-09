Apakah Hambatan yang masih Ada akan Gagalkan Perjanjian Saudi-Israel?

PERNYATAAN optimis baru-baru ini oleh para pemimpin Saudi dan Israel memicu spekulasi bahwa kesepakatan normalisasi akan segera terjadi, meskipun ada banyak rintangan yang belum terselesaikan. Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan Teluk, mengatakan dalam wawancara yang jarang terjadi pekan lalu dengan Fox News bahwa perundingan mengalami kemajuan dan, "Setiap hari kita semakin dekat," menuju terobosan yang dapat menata ulang Timur Tengah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa, "Kita berada di titik puncak perdamaian bersejarah." Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang para pembantunya mendorong upaya tersebut, menginginkan tercapai kesepakatan sebelum ia sibuk kampanye pemilihannya kembali tahun depan, menurut orang-orang yang mendapat penjelasan mengenai perundingan tersebut.

Saudi Kirim Delegasi Pertamanya dalam Tiga Dekade ke Palestina

Berikut ini gambaran yang melingkupi hal tersebut.

Siapa yang diuntungkan?

Bertemu dengan Biden di New York pekan lalu, Netanyahu mengatakan kesepakatan itu akan, "Bermanfaat bagi kita untuk mempercepat berakhirnya konflik Arab-Israel." Hal ini juga akan mewakili kemenangan politik yang sangat besar bagi seorang pemimpin yang dirundung tuduhan korupsi dan protes terhadap rencana reformasi peradilan itu.

Baca juga: Saudi dan Israel semakin Mesra, Iran Ingatkan tentang Palestina

Namun, Arab Saudi menolak mengikuti Perjanjian Abraham pada 2020 yang menjadi dasar perjanjian Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Perjanjian itu menjadi tonggak sejarah yang dikecam keras oleh Palestina.

Tahun lalu, para pejabat Saudi menyampaikan kepada Washington syarat-syarat mereka untuk mengambil langkah serupa yaitu jaminan keamanan dan bantuan program nuklir sipil yang memiliki kapasitas pengayaan uranium. Biden tampak tertarik dengan prospek pencapaian kebijakan luar negeri besar yang dapat membantu menstabilkan Timur Tengah dan mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran.

Baca juga: Bank Dunia: Pembatasan Israel Hambat Rakyat Palestina Akses Kesehatan

Timnya juga didorong oleh keinginan untuk menegaskan kembali pengaruh Washington di wilayah itu saat Beijing telah melakukan terobosan, kata mantan diplomat AS Dennis Ross. "Permintaan pemerintah Saudi terhadap pemerintah sangat tinggi, tetapi jelas pemerintah telah menerima konsep tersebut dan siap untuk mencoba memberikan hasil," kata Ross, mantan negosiator perdamaian Timur Tengah yang sekarang bekerja di Washington Institute for Near East Policy.

Bisakah Washington mewujudkannya?

Masih belum jelas bentuk pengaturan keamanan Washington-Riyadh yang akan diambil. Lembaga pemikir Yayasan Pertahanan Demokrasi menyarankan Washington untuk mempertimbangkan menunjuk Riyadh sebagai mitra pertahanan utama atau sekutu utama non-NATO. Namun, keduanya tidak akan melibatkan komitmen sama seperti yang dimiliki Washington terhadap sekutu NATO-nya.

Baca juga: Tiga Dekade Upaya Perdamaian Utama Palestina-Israel

The New York Times melaporkan pekan lalu bahwa para pejabat AS sedang menjajaki perjanjian pertahanan bersama yang meniru perjanjian yang sudah ada dengan Jepang dan Korea Selatan. Meskipun demikian, surat kabar tersebut mencatat bahwa hal ini pasti akan menimbulkan keberatan keras di Kongres.

Bantuan nuklir juga akan mendapat pengawasan ketat dari anggota parlemen. Riyadh mengatakan programnya akan dilakukan secara damai, meskipun dalam wawancaranya dengan Fox, Pangeran Mohammed menegaskan kembali posisi kerajaannya bahwa jika Iran mendapatkan senjata nuklir, "Kita harus mendapatkannya."

Baca juga: 30 Tahun Perjanjian Oslo, Palestina makin Sulit Akses Air

Mengingat ada keberatan terhadap catatan hak asasi manusia di Arab Saudi, kesepakatan apa pun yang memperdalam hubungan AS dengan Arab Saudi akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan.

Trita Parsi, dari Quincy Institute for Responsible Statecraft yang berbasis di Washington, memperingatkan tentang menjamurnya komitmen keamanan Amerika di kawasan ketika negara-negara lain mengejar jaminan keamanan serupa. "Jika Presiden Biden meneruskan pakta seperti itu dengan Arab Saudi, ini akan menjadi komitmen terjauh yang pernah dilakukan AS untuk membela negara-negara di kawasan dan kemungkinan besar tidak akan berakhir di sana," katanya dalam konferensi pers online pada Selasa (26/9/2023).

Bagaimana dengan Palestina?

Arab Saudi sudah lama menyatakan tidak akan mengakui Israel tanpa solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina dan penyelesaian yang adil bagi pengungsi Palestina. Pembicaraan normalisasi awalnya terfokus pada elemen lain, tetapi belakangan ini mulai berubah.

Baca juga: Amerika Serikat Izinkan Warga Israel Masuk tanpa Visa

Pada Agustus, Arab Saudi menunjuk duta besar nonresiden pertamanya untuk Wilayah Palestina. Kedua belah pihak telah bertukar delegasi.

Berbicara kepada Fox, Pangeran Mohammed menegaskan bahwa masalah Palestina sangat penting bagi Riyadh. "Kita perlu menyelesaikan bagian itu. Kita perlu meringankan kehidupan rakyat Palestina," katanya.

Baca juga: Pengacara Pelajar Italia-Palestina yang Ditahan Israel Minta Pemerintah Intervensi

Tidak jelas Netanyahu dapat memberikan konsesi yang berarti saat memimpin pemerintahan yang digambarkan Biden sebagai ekstremis. "Jelas sekali bahwa pemerintah Israel dengan keras menentang negara Palestina. Mereka telah mengatakan hal ini secara eksplisit," kata Matt Duss dari wadah pemikir Center for International Policy.

"Netanyahu sebenarnya telah mengatakan secara terbuka bahwa komitmen apa pun yang dia buat terhadap Palestina tidak akan ada artinya. Dan saya pikir kita harus menepati janjinya."

Bagaimana tanggapan wilayah ini?

Normalisasi Arab Saudi, rumah bagi situs-situs paling suci umat Islam, dengan Israel akan memberikan perlindungan bagi negara-negara yang bergabung dengan Abraham atau sedang mempertimbangkan langkah tersebut. Namun reputasi kerajaan ini bisa terkena dampak besar di wilayah yang permusuhan terhadap Israel semakin mendalam.

Pengungkapan bulan lalu bahwa menteri luar negeri Libia bertemu dengan menteri luar negeri Israel memicu protes yang mengakibatkan pemecatannya. Insiden-insiden seperti itu, ditambah dengan dukungan domestik terhadap Palestina, tidak diragukan lagi ada di benak para pemimpin Saudi, tulis analis Hesham Alghannam bulan ini di majalah Al Majalla.

"Menjalin hubungan dengan Israel sebelum negara tersebut setuju untuk memberikan konsesi besar kepada Palestina bukanlah nilai tambah bagi keamanan dan kepentingan nasional Saudi," tulisnya. (AFP/Z-2)