AS Bekukan Pendanaan 500 Juta Dolar untuk Proyek Vaksin mRNA

PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS atau sekitar Rp81 triliun yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS Robert F. Kennedy Jr. dalam sebuah pernyataan menyampaikan bahwa lembaganya telah menghentikan 22 investasi pengembangan vaksin mRNA.

Pertimbangannya karena data menunjukkan bahwa vaksin-vaksin ini tidak memberikan perlindungan yang efektif terhadap infeksi saluran pernapasan atas seperti covid-19 dan flu.

Proyek-proyek yang terdampak totalnya mencapai hampir 500 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp16.354), ujarnya.

Pendanaan tersebut sebelumnya dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan dan produksi vaksin mRNA sebagai bagian dari strategi respons pandemi.

Menurut laporan sejumlah media AS, pembekuan dana ini dilakukan karena kekhawatiran terhadap efektivitas penggunaan anggaran serta minimnya kemajuan riset yang dilaporkan oleh para mitra proyek.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) tengah meninjau ulang kontrak tersebut dan mempertimbangkan opsi penghentian permanen.

Langkah ini mencerminkan pergeseran kebijakan pemerintah AS pasca-pandemi covid-19, dengan fokus baru pada efisiensi penggunaan dana publik dan penilaian lebih ketat terhadap proyek-proyek riset kesehatan. (H-4)