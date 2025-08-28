Paus Leo XIV Sampaikan Duka Mendalam atas Tragedi Penembakan di Gereja Minneapolis

Paus Leo XIV berbelasungkawa atas tragedi penembakan di Gereja Katolik Annunciation, Minneapolis, Amerika Serikat, yang menewaskan 2 anak.(Vatican news)

PAUS Leo XIV menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi penembakan di Gereja Katolik Annunciation, Minneapolis, Amerika Serikat. Penembakan itu menewaskan dua anak dan melukai 17 orang lainnya.

Dalam telegram kepada Uskup Agung Bernard Hebda, Paus menyampaikan “belasungkawa tulus dan kedekatan rohani” bagi keluarga korban, khususnya orang tua yang kehilangan anak. Melalui Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, Paus juga mendoakan para korban luka, tenaga medis, relawan, serta para imam yang memberikan pertolongan. Ia memberikan Berkat Apostolik bagi komunitas sekolah, Keuskupan Agung Saint Paul dan Minneapolis, serta seluruh warga di kawasan itu.

Penembakan terjadi Rabu pagi saat Misa awal tahun ajaran baru di kompleks gereja yang juga menaungi sekolah dari tingkat prasekolah hingga menengah. Pelaku menembaki jendela kapel dari luar gedung, menewaskan dua anak berusia 8 dan 10 tahun di tempat. Sejumlah korban lainnya, termasuk 14 anak, mengalami luka-luka, dengan tujuh di antaranya dalam kondisi kritis. Pelaku kemudian diduga bunuh diri. Hingga kini, motif serangan belum diketahui.

Uskup Agung Hebda menyebut tragedi itu sebagai “kekerasan tak masuk akal” dan meminta umat berdoa demi kesembuhan keluarga yang terdampak. “Hati saya hancur memikirkan para siswa, guru, imam, dan umat yang menyaksikan horor di dalam gereja, tempat yang seharusnya aman,” ujarnya. Ia menambahkan, “Kekerasan senjata ini terlalu sering terjadi. Kita butuh upaya nyata untuk menghentikan tragedi seperti ini.”

Gubernur Minnesota Tim Walz juga menyampaikan duka di media sosial dan menegaskan aparat negara telah dikerahkan. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyebut FBI dan aparat federal sudah berada di lokasi, serta meminta warga ikut mendoakan para korban.

Tragedi ini menambah panjang daftar kekerasan bersenjata di Minneapolis. Dalam 12 jam sebelum insiden di Gereja Annunciation, tercatat 12 penembakan lain di kota itu, menewaskan tiga orang dan melukai delapan lainnya. Polisi menyebut eskalasi kekerasan bersenjata dalam waktu singkat ini “sangat mengkhawatirkan.” (Vatican News/Z-2)