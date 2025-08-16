Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Terjadi Penembakan di Dekat Masjid di Swedia, 1 Tewas dan 2 Terluka

Budi Ernanto
16/8/2025 15:00
Terjadi Penembakan di Dekat Masjid di Swedia, 1 Tewas dan 2 Terluka
Ilustrasi.(AFP/HENRIK MONTGOMERY )

SEORANG pria berusia 25 tahun tewas dan dua orang lainnya mengalami luka akibat penembakan di dekat sebuah masjid di Kota Orebro, Swedia selatan, pada Jumat (15/8) waktu setempat, demikian keterangan pihak kepolisian.

Insiden itu terjadi tidak lama setelah salat Jumat di Masjid Orebro kawasan Boglundsangen berakhir. Saat jamaah pulang, terdengar sejumlah tembakan. Polisi menerima laporan sekitar pukul 13.45 waktu setempat. Dari tiga korban, dua orang terluka, dan pada pukul 17.30 salah satunya dinyatakan meninggal dunia.

Penyelidikan awal dilakukan terkait dugaan pembunuhan, percobaan pembunuhan, serta pelanggaran senjata berat. Polisi menduga penembakan ini berkaitan dengan “lingkungan jaringan kriminal” dan memperlakukannya sebagai aksi terkait geng.

Baca juga : 3 Orang Tewas dalam Penembakan di Kota Uppsala, Swedia

"Pelaku masih bebas. Kami sepenuhnya memburu pelaku sekarang," ujar juru bicara kepolisian, Anders Dahlman, seraya menyebut aparat telah melakukan penyelidikan intensif, termasuk mewawancarai saksi serta mengumpulkan informasi lapangan.

Pihak masjid dalam pernyataannya menegaskan lokasi ibadah itu bukan target penyerangan. Mereka meminta jamaah untuk tetap di rumah malam itu sambil menunggu proses investigasi.

Presiden Federasi Islam Swedia, Tahir Akan, kepada Anadolu menegaskan peristiwa tersebut tidak bermotif “rasisme” atau ditujukan kepada masjid dan jamaah. Menurutnya, penyerang memiliki “perselisihan pribadi” dengan kedua korban, dan menembak mereka saat meninggalkan masjid.

"Seperti yang direncanakan sebelumnya, penyerang menembak dan melukai dua orang yang berselisih dengannya. Karena ada seorang dokter di antara jemaat, intervensi pertama dilakukan di tempat. Saya diberitahu bahwa salah satu yang terluka dalam kondisi serius, sementara yang lain mengalami cedera ringan," jelas Akan, sebelum polisi mengonfirmasi satu korban meninggal.

Hingga kini, area sekitar masjid masih ditutup. Polisi, tim penyelamat, dan ambulans dikerahkan ke lokasi. Otoritas juga meminta masyarakat menjauhi area tersebut dan mematuhi penghalang jalan. (Ant/I-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved