Penembakan Gereja Katolik Minneapolis: FBI Selidiki Terorisme Domestik

FBI menyelidiki penembakan di Gereja Katolik Annunciation, Minneapolis, sebagai dugaan aksi terorisme domestik.(Media Sosial X)

FBI menyelidiki penembakan di Gereja Katolik Annunciation, Minneapolis, sebagai dugaan aksi terorisme domestik dan kejahatan bermotif kebencian terhadap umat Katolik. Namun, Kepala Kepolisian Minneapolis Brian O’Hara menegaskan pihaknya belum menemukan bukti kuat untuk menetapkan motif tersebut.

Seorang mantan pejabat senior FBI, Katherine Schweit, mengingatkan tuduhan hukum harus berlandaskan fakta. “Tidak ada pasal khusus untuk terorisme domestik di tingkat federal maupun negara bagian Minnesota. Fakta harus memandu apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan bermotif kebencian,” ujarnya.

Tragedi ini terjadi Rabu pagi (27/8), saat ratusan siswa mengikuti Misa pertama tahun ajaran baru. Seorang pria bersenjata, diperkirakan berusia awal 20-an, menembaki jendela gereja dengan senapan, pistol, dan shotgun. Dua anak berusia 8 dan 10 tahun tewas di tempat, sementara 17 orang terluka, termasuk 14 anak. Dua di antaranya dalam kondisi kritis.

“Itu adalah tindakan kekerasan yang disengaja terhadap anak-anak dan jemaat yang sedang beribadah,” kata O’Hara. Pelaku akhirnya ditemukan tewas bunuh diri di lokasi.

Wali Kota Minneapolis Jacob Frey menyebut belasungkawa semata tidak cukup. “Anak-anak ini sedang berdoa, dan mereka justru ditembak di gereja. Rasa sakit keluarga-keluarga ini luar biasa,” ujarnya.

Senator AS Amy Klobuchar menuturkan kesaksian seorang anak yang selamat, yang melihat dua temannya tertembak. “Anak-anak merangkak bersembunyi di bawah bangku. Ada keberanian luar biasa, anak-anak yang lebih besar melindungi adik-adiknya,” kata Klobuchar. Ia menegaskan tragedi ini seharusnya menjadi momentum perubahan kebijakan senjata di Amerika. (People/CNN/Z-2)