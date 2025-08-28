Pelaku Penembakan Gereja di Minneapolis Diidentifikasi

Polisi berhasil mengidentifikasi Robin Westman, sebagai pelaku penembakan di Gereja Annunciation, Minneapolis.(Media Sosial X)

POLISI telah mengidentifikasi pelaku penembakan di Gereja Katolik Annunciation, Minneapolis, yang menewaskan dua anak dan melukai 17 orang, sebagai Robin Westman, 23. Insiden terjadi Rabu, 27 Agustus, saat murid-murid mengikuti misa pertama tahun ajaran baru.

Menurut NBC KARE 11, ibu Westman pernah bekerja di sekolah tersebut hingga pensiun pada 2021. Westman juga diyakini pernah menjadi siswa di sekolah itu setidaknya selama satu tahun dan hadir di minggu-minggu terakhir saat guru mempersiapkan tahun ajaran baru.

Dokumen pengadilan yang diperoleh PEOPLE menunjukkan bahwa pada 2019, ibu Westman mengajukan perubahan nama dari Robert menjadi Robin. Dokumen menyebut Westman “mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan ingin namanya mencerminkan identifikasi itu.”

Tembakan Bunuh diri

Kepala Polisi Minneapolis, Brian O’Hara, menjelaskan Westman menembaki gereja dari luar melalui jendela sebelum meninggal akibat tembakan bunuh diri di bagian belakang gereja. Dari 17 korban yang terluka, 14 adalah anak-anak dan tiga lainnya berusia 80-an. O’Hara menambahkan Westman bertindak sendirian dan menggunakan senjata berupa senapan, shotgun, dan pistol, yang dibeli secara legal.

Dua anak yang tewas, masing-masing berusia 8 dan 10 tahun, dinyatakan meninggal di lokasi kejadian.

O’Hara menyebut pelaku tidak memiliki catatan kriminal dan motifnya masih diselidiki. Menurutnya, Westman sempat menjadwalkan manifesto untuk diunggah ke YouTube, yang memperlihatkan dirinya di lokasi penembakan dan memuat tulisan yang mengganggu, sebelum akhirnya dihapus oleh penyidik federal.

Direktur FBI, Kash Patel, melalui X menyatakan bahwa penembakan ini sedang diselidiki sebagai aksi teror domestik dan kejahatan kebencian terhadap umat Katolik. Patel menambahkan bahwa FBI “akan terus memberikan pembaruan kepada publik tentang penyelidikan yang sedang berlangsung.” (People/Z-2)