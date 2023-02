Otoritas Rusia Pastikan Perang Nuklir Masih Jauh

PEMERINTAH Rusia menyatakan kemungkinan terjadinya perang nuklir sangat jauh. Meskipun Rusia dan Amerika Serikat (AS) belum menyepakati pakta perjanjian baru atau Start New, namun itu tidak berarti mempercepat potensi perang senjata pemusnah massal.

“Keputusan Moskow untuk menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian pengurangan senjata itu dalam Start New dengan AS tidak meningkatkan risiko konflik nuklir,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov.

Ia mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menentukan keputusan untuk Moskow dapat kembali ke pakta tersebut.

Komentarnya muncul setelah Putin mengumumkan bahwa dia membekukan partisipasi Moskow dalam perjanjian itu, meningkatkan kekhawatiran konflik selama hampir setahun di Ukraina masih dapat meningkat menjadi perang nuklir global. "Saya tidak percaya keputusan untuk menangguhkan Perjanjian Start New membawa kita lebih dekat ke perang nuklir," katanya.

Perjanjian itu adalah pilar utama terakhir dari kontrol senjata nuklir pasca-Perang Dingin antara Rusia dan AS, dan membatasi persenjataan nuklir strategis mereka. Walapun enggan menyepakati pakta itu, Moskow akan terus mematuhi pembatasan yang diuraikan dalam Start New tentang jumlah hulu ledak nuklir yang dapat dikerahkannya dan jumlah pembawa rudal nuklir.

Tetapi Washington tetap menyesali langkah Putin, dengan Presiden AS Joe Biden menyebutnya sebagai kesalahan besar, di sela menuju ke pertemuan dengan para pemimpin sayap timur NATO di Warsawa.

Pertemuan di ibu kota Polandia itu terjadi ketika Tiongkok berjanji untuk memperdalam kerja sama dengan Rusia, menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik menjelang peringatan invasi Rusia ke Ukraina. Melakukan kunjungan tingkat tertinggi ke Rusia oleh seorang pejabat Tiongkok sejak kedua negara menandatangani kemitraan tanpa batas beberapa minggu sebelum Moskow melancarkan serangannya.

Dalam kunjungan pada Rabu (22/2) diplomat top Wang Li mengatakan kepada Putin bahwa Beijing siap untuk meningkatkan hubungan. “Masa krisis mengharuskan Rusia dan Tiongkok untuk terus memperdalam kemitraan strategis komprehensif kami", kata Wang selama pertemuan di Kremlin.

Putin, pada bagiannya, mengatakan dia menantikan kunjungan ke Moskow oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam beberapa bulan mendatang dan kemitraan yang lebih dalam dengan Beijing. Xi diperkirakan akan membuat pidato berisi pesan damai pada Jumat (24/2) bertepatan dengansetahun invasi Rusia ke Ukraina dari utara, selatan dan timur.

Kyiv mengatakan tidak ada pembicaraan tentang perdamaian sementara pasukan Moskow tetap berada di negara itu. Katrina Yu dari Al Jazeera, melaporkan dari Beijing, mengatakan Tiongkok ingin memproyeksikan dirinya ke depan sebagai mediator dan kekuatan yang bertanggung jawab.

"Sementara Beijing ingin konflik di Ukraina berakhir, ia tidak ingin melihat Rusia yang melemah atau Putin yang melemah," kata Yu, menunjukkan bahwa Tiongkok menerima beberapa manfaat dari hubungan persahabatan dengan Moskow.

"Ia mendapat akses stabil ke minyak dan gas murah, ia mendapat perbatasan utara yang damai, dan ia mendapatkan seorang teman di sudutnya untuk mengimbangi sekutu AS dan AS."

Sementara itu, negara-negara Uni Eropa gagal menyepakati sanksi baru terhadap Rusia yang dimaksudkan untuk peringatan satu tahun invasi Moskow ke Ukraina pada Jumat, kata sumber diplomatik di Brussels.

Paket yang diusulkan menampilkan pembatasan perdagangan senilai lebih dari 10 miliar euro atau US$ 10,6 miliar, menurut kepala eksekutif blok itu, dan juga termasuk larangan impor karet Rusia oleh UE.

Putin menyampaikan pidato agresif kedua dalam beberapa hari ke konser patriotik di arena olahraga Moskow yang bertujuan menggalang dukungan publik untuk serangan berdarah Rusia. Dia memuji pasukan Rusia sebagai sikap heroik dan mengatakan mereka berjuang untuk kepentingan bersejarah negara itu dan untuk melindungi kepentingan, orang, budaya, bahasa, dan wilayah Rusia.

"Ketika kita bersama, kita tidak ada bandingannya," teriak Putin kepada kerumunan yang antusias di acara Glory to Defenders of the Fatherland, yang diadakan pada malam liburan 23 Februari.

Putin sangat ingin menekankan bahwa Rusia bersatu dan tabah dalam menghadapi sanksi Barat yang menyapu dan dukungan militer untuk Ukraina.Aliansi Barat belum mampu menghancurkan Rusia. (Aljazeera/OL-13)

