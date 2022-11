Kamis 17 November 2022, 21:11 WIB PM Kanada dan Presiden Tiongkok Bersitegang di Sela-sela G20 Ferdian Ananda Majni | Internasional

Adam Scotti / Office of the Prime Minister of Canada / AFP

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau (kiri) terlihat berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping