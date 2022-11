Bertolak ke Thailand, Presiden Jokowi Hadiri KTT APEC

PRESIDEN Joko Widodo bertolak menuju Bangkok, Thailand, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2022.

Kepala Negara beserta rombongan lepas landas melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Kamis (17/11) siang.

"Hari ini, saya dengan Ibu Negara dan delegasi terbatas, akan berangkat menuju Bangkok, Thailand. Saya akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT APEC hingga 18 November 2022," ujar Jokowi dalam keterangannya.

KTT APEC merupakan rangkaian terakhir KTT setelah ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, serta KTT G20 di Bali, Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa fokus utama Indonesia dalam KTT APEC adalah mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Prinsipnya, leave no one behind. Transformasi digital, ekonomi hijau dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC pada tahun ini," jelas Jokowi, sapaan akrabnya.

Menurut Kepala Negara, APEC mewakili hampir 3 miliar penduduk dunia dan 60% Produk Domestik Bruto PDB dunia. Oleh karena itu, sudah semestinya kerja sama kawasan tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan dan Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto.

Lalu, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, serta Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.(OL-11)