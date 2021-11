Australia Masukkan Hizbullah sebagai Organisasi Teroris, Israel Terima Kasih

AUSTRALIA pada Rabu (24/11) memasukkan seluruh jaringan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Ini memperluas larangan faksi-faksi bersenjata ke seluruh gerakan yang memiliki kekuasaan besar atas Libanon.

Menteri Dalam Negeri Karen Andrews mengatakan bahwa kelompok Syiah yang didukung Teheran itu terus mengancam serangan teroris dan memberikan dukungan kepada organisasi teroris serta menimbulkan ancaman nyata dan kredibel bagi Australia. Hizbullah merupakan bagian dari partai politik dan milisi, satu-satunya kelompok di Libanon yang menolak untuk melucuti senjata sejak perang saudara berakhir pada 1990.

Gerakan, yang memainkan peran penting dalam politik Libanon, itu telah dituduh memicu perang saudara Suriah dengan mengirim ribuan pejuang melintasi perbatasan untuk menopang rezim Presiden Bashar al-Assad. Pada 2006, mereka melakukan perang singkat melawan Israel.

Para kritikus menuduh gerakan pembunuhan mantan perdana menteri Rafik Hariri pada 2005 dan baru-baru ini menghalangi penyelidikan atas ledakan dahsyat pelabuhan Beirut pada 2020. Beberapa negara telah berusaha untuk membedakan antara faksi politik dan militan Hizbullah, karena khawatir larangan total dapat semakin mengganggu stabilitas Libanon dan menghambat kontak dengan pihak berwenang.

Australia memiliki kebijakan seperti itu sejak 2003, ketika melarang yang disebut Organisasi Keamanan Eksternal Hizbullah, bagian dari sayap militer gerakan itu yang berfokus pada operasi gelap di luar negeri. Mulai sekarang, keanggotaan seluruh organisasi atau penyediaan dana untuk itu sekarang dilarang di Australia yang memiliki komunitas Libanon yang besar.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berterima kasih kepada teman dan mitranya dari Australia Scott Morrison atas langkah tersebut. "Hizbullah ialah organisasi teror yang didukung Iran di Libanon yang bertanggung jawab atas serangan yang tak terhitung jumlahnya di Israel dan seluruh dunia," tweet-nya.

Lama tertunda

Tidak ada alasan yang diberikan untuk waktu keputusan Canberra yang datang ketika Libanon terhuyung-huyung dari krisis politik dan ekonomi. Hampir 80% penduduk diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemilihan diharapkan pada Maret 2022 dan ada kemarahan publik yang meningkat tentang nepotisme dan korupsi di antara kelas penguasa Libanon. Langkah ini mungkin berjalan baik di dalam negeri bagi pemerintah konservatif Australia, menjelang pemilihannya sendiri yang diharapkan tahun depan.

Sebelum jajak pendapat pada 2018, Morrison membuat langkah mengejutkan dengan mengakui Jerusalem barat sebagai ibu kota Israel. Ini membantu mengamankan suara di kursi pertempuran Sydney dengan komunitas Yahudi yang cukup besar.

Matthew Levitt, mantan pejabat pendanaan kontraterorisme AS dan sekarang dengan kebijakan Washington Institute for Near East, mengatakan kepada AFP bahwa langkah itu sudah lama tertunda. Pada Juni, ia bersaksi kepada parlemen Australia bahwa penunjukan sebelumnya tidak cukup menambahkan bahwa Hizbullah terstruktur dan beroperasi sebagai organisasi tunggal. "Dalam beberapa tahun terakhir daftar rencana teroris Hizbullah dan skema keuangan gelap telah melibatkan warga negara Australia dan/atau kegiatan di tanah Australia," katanya.

Pemerintah Australia juga mengumumkan Rabu bahwa mereka akan memasukkan kelompok sayap kanan The Base sebagai kelompok teror. "Mereka kelompok neo-Nazi rasis yang kejam yang diketahui oleh badan keamanan merencanakan dan mempersiapkan serangan teroris," kata Andrews. (AFP/OL-14)