Netanyahu Sebut PM Australia 'Mengkhianati Israel' Usai Canberra Akui Negara Palestina

KETEGANGAN diplomatik antara Israel dan Australia semakin memanas setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah “mengkhianati Israel” dan “meninggalkan komunitas Yahudi di Australia”. Netanyahu bahkan menyebut Albanese sebagai “politisi lemah” yang akan dicatat sejarah.
Perseteruan ini dipicu keputusan Australia yang bergabung dengan Inggris, Prancis, dan Kanada dalam mengakui negara Palestina pada awal Agustus. Netanyahu menilai langkah tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas.
Sengketa kian tajam setelah pemerintah Australia membatalkan visa Simcha Rothman, anggota koalisi sayap kanan Israel, yang dijadwalkan menghadiri acara komunitas Yahudi di Sydney. Menteri Imigrasi Australia, Tony Burke, menegaskan pihaknya “tidak memberi ruang bagi orang yang datang untuk menyebarkan kebencian dan perpecahan”.
Sebagai balasan, Israel mencabut visa para pejabat Australia yang bertugas di Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, bahkan memerintahkan kedutaan di Canberra untuk memperketat pemeriksaan setiap permohonan visa resmi dari Australia. Ia menuding pemerintah Australia justru “memicu antisemitisme” di tengah meningkatnya serangan terhadap warga Yahudi di negara tersebut.
Sementara itu, Burke menanggapi serangan Netanyahu dengan menyebutnya “pelampiasan emosi” karena semakin banyak negara Barat kini mengakui Palestina. Ia menegaskan kekuatan sebuah negara tidak diukur dari “berapa banyak orang yang bisa dibunuh atau dibiarkan kelaparan”.
Di dalam negeri Israel, komentar Netanyahu juga menuai kritik. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut pernyataan keras Netanyahu justru menjadi “hadiah politik” bagi Albanese. Menurutnya, konfrontasi dengan Netanyahu saat ini justru memperkuat posisi pemimpin mana pun di dunia demokratis.
Hingga kini, negara Palestina telah diakui oleh 147 dari 193 anggota PBB. (BBC/Z-2)
Petani Palestina melaporkan tanaman zaitun mereka ditumbangkan oleh Israel, dan LSM Palestina mencatat 14 orang telah ditangkap di Desa al-Mughayyir selama tiga hari pengepungan.
ISRAEL melancarkan serangan udara ke sejumlah target Houthi di Sanaa, Yaman, pada Minggu (25/8) waktu setempat. Operasi itu merupakan balasan atas serangan rudal Houthi.
Achmad menekankan bahwa UI bebas berdiskusi dengan siapa saja di forum kritis yang tepat, dengan kurasi dan counter-speech yang memadai.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah muncul gelombang kritik di media sosial terhadap UI yang mengundang Berkowitz dalam acara PSAU pada 23 Agustus 2025.
Baitul Maqdis Institute menyatakan keprihatinan atas diundangnya akademisi Peter Berkowitz, sosok pro-Israel.
Veldkamp juga mengaku ragu kondisi politik akan berubah dalam waktu dekat.
Australia dan Indonesia bekerja sama erat di bidang siber untuk membangun ketahanan siber dan melindungi dari kerentanan yang berdampak pada keamanan nasional.
Di Jakarta, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono untuk membahas kerja sama bilateral yang sedang berlangsung.
Ketegangan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Barat semakin memanas menjelang rencana pengakuan negara Palestina bulan depan.
HUBUNGAN Australia dan Israel kian meruncing setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan serangan verbal terhadap Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier berkunjung ke Yogyakarta, Magelang, dan Semarang di Jawa Tengah pada 11-13 Agustus 2025.
