Menteri Luar Negeri Australia Berusaha Tingkatkan Kemitraan dengan Indonesia

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong (kanan) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono.(MI/HO)

MENTERI Luar Negeri Australia Penny Wong mengunjungi Jakarta pada 18-19 Agustus untuk memperkuat kemitraan Australia dengan Indonesia.

Hubungan Australia-Indonesia tidak pernah sekuat ini, dibangun atas dasar saling percaya dan saling memahami atas kepentingan strategis bersama.

Di Jakarta, Wong bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono untuk membahas kerja sama bilateral yang sedang berlangsung, termasuk melalui Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif yang baru saja diperbarui.

“Australia dan Indonesia adalah mitra dan sahabat terdekat. Senang sekali dapat kembali ke Jakarta untuk mendiskusikan hubungan erat kita dan bagaimana kita dapat memperdalam kerja sama lebih lanjut untuk membentuk kawasan kita menjadi lebih baik,” kata Wong.

Wong juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga alumni Australia, untuk membahas pentingnya meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah, meningkatkan konektivitas ekonomi, dan mendorong kemakmuran bersama Australia dan Indonesia.

Di Sekretariat ASEAN, Menteri Luar Negeri Wong bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, untuk menegaskan kembali komitmen Australia terhadap sentralitas ASEAN.

Pada Hari Kemanusiaan Sedunia (19 Agustus), Wong berkunjung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia dan menegaskan kembali komitmen Australia terhadap kemitraan penanggulangan risiko bencana dengan Indonesia.

Wong kemudian mengunjungi Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk penanggulangan bencana (AHA Centre). Sejak 2021, Australia telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai A$6,1 juta melalui AHA Centre. (Z-1)