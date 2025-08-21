Menteri Luar Negeri Australia Berusaha Tingkatkan Kemitraan dengan Indonesia

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Luar Negeri Australia Penny Wong mengunjungi Jakarta pada 18-19 Agustus untuk memperkuat kemitraan Australia dengan Indonesia.
Hubungan Australia-Indonesia tidak pernah sekuat ini, dibangun atas dasar saling percaya dan saling memahami atas kepentingan strategis bersama.
Di Jakarta, Wong bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono untuk membahas kerja sama bilateral yang sedang berlangsung, termasuk melalui Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif yang baru saja diperbarui.
“Australia dan Indonesia adalah mitra dan sahabat terdekat. Senang sekali dapat kembali ke Jakarta untuk mendiskusikan hubungan erat kita dan bagaimana kita dapat memperdalam kerja sama lebih lanjut untuk membentuk kawasan kita menjadi lebih baik,” kata Wong.
Wong juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga alumni Australia, untuk membahas pentingnya meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah, meningkatkan konektivitas ekonomi, dan mendorong kemakmuran bersama Australia dan Indonesia.
Di Sekretariat ASEAN, Menteri Luar Negeri Wong bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, untuk menegaskan kembali komitmen Australia terhadap sentralitas ASEAN.
Pada Hari Kemanusiaan Sedunia (19 Agustus), Wong berkunjung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia dan menegaskan kembali komitmen Australia terhadap kemitraan penanggulangan risiko bencana dengan Indonesia.
Wong kemudian mengunjungi Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk penanggulangan bencana (AHA Centre). Sejak 2021, Australia telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai A$6,1 juta melalui AHA Centre. (Z-1)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Jess Dutton.
Thai Trade Center Jakarta, di bawah naungan Department of International Trade Promotion (DITP) Ministry of Commerce Thailand resmi membuka acara Thailand Week 2025 di Jakarta.
Darmawan Utomo mengapresiasi sejumlah kesepakatan penting yang dicapai Menteri Luar Negeri Republik Belarus selama kunjungannya di Indonesia.
Kerja sama biosekuriti yang kuat tidak hanya membantu melindungi masing-masing negara, tetapi juga kesehatan, stabilitas, dan ketahanan seluruh kawasan.
Dalam konteks 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Inggris, kedua negara bersiap melangkah ke babak baru melalui penandatanganan kemitraan strategis pada September mendatang.
