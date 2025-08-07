Konsul Kehormatan Belarus di Surabaya Gelar Jamuan Makan Malam dengan Menlu Belarus

Jamuan makan malam yang digelar Konsul Kehormatan Belarus di Surabaya bersama Menlu Belarus(MI/HO)

HUBUNGAN bilateral Indonesia dan Belarus memasuki babak baru yang lebih erat melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam lawatan pertama kalinya di Indonesia, Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov menyepakati berbagai langkah konkret untuk mempererat kerja sama ekonomi, ketahanan pangan, investasi, hingga pertukaran budaya, dan pendidikan.

Di sela kunjungan diplomatik tersebut, Konsul Kehormatan Belarus di Surabaya-Indonesia Darmawan Utomo mengadakan jamuan malam dengan Menlu Belarus yang didampingi Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanouski, sekaligus jajaran delegasi Belarus, di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Selasa (5/8).

“Jamuan makan malam ini merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi atas kunjungan Yang Mulia Menteri Luar Negeri Republik Belarus beserta delegasi ke Indonesia. Kami berharap dapat mendorong terbukanya peluang kolaborasi konkret antara Belarus dan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, khususnya di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, serta inisiatif keberlanjutan,” ujar Darmawan Utomo, yang sudah menjabat sebagai konsul kehormatan Belarus di Surabaya-Indonesia sejak 2015.

Baca juga : Indonesia-Portugal Perkuat Kerja Sama, Ekonomi Biru Jadi Investasi Prioritas

Pada sesi sambutan, Menlu Belarus menyampaikan langsung surat apresiasi dari Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko untuk Konsul Kehormatan Belarus di Surabaya-Indonesia atas dedikasi dan kontribusinya dalam memperkuat hubungan persahabatan antara Belarus dan Indonesia, khususnya dalam menjembatani kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Darmawan Utomo mengapresiasi sejumlah kesepakatan penting yang dicapai Menteri Luar Negeri Republik Belarus selama kunjungannya di Indonesia, salah satunya tentang Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Indonesia–Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

Ia meyakini bahwa inisiatif-inisiatif tersebut akan membuka ruang baru bagi kolaborasi konkret di bidang teknologi dan alat berat, hingga investasi dan pertukaran masyarakat.

Baca juga : Indonesia Minta Dukungan Denmark untuk Jadi DK PBB

Forum jamuan makan malam tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional penting, antara lain Hashim Djojohadikusumo selaku utusan khusus presiden Prabowo Subianto untuk bidang iklim dan energi; Aryo Djojohadikusumo selaku Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Indonesia; Berlian Helmy selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Azerbaijan; Andi Rahardian selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Oman; Mochammad Nur Arifin selaku Bupati Trenggalek; hingga Nadia Sofia Habibie selaku Ambassador Wisma Habibie Ainun.

Jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Konsul Kehormatan Republik Belarus di Surabaya-Indonesia ini tidak hanya menjadi momen penyambutan yang hangat bagi delegasi tingkat tinggi dari Belarus, tetapi juga mencerminkan semangat keterbukaan dan komitmen untuk memperkuat hubungan lintas sektor antara kedua negara.

Melalui interaksi yang terjalin dalam suasana informal namun bermakna ini, diharapkan tercipta peluang kolaborasi baru antara pelaku usaha, institusi pendidikan, dan komunitas strategis di Indonesia—khususnya dari kawasan timur—dengan mitra-mitra potensial di Belarus.

Acara ini menjadi wujud nyata diplomasi berbasis hubungan antar masyarakat dan kontribusi Surabaya sebagai kota yang aktif dalam mendukung agenda kerja sama internasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Z-1)