Indonesia-Kanada Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Jess Dutton.(Kemenko Perekonomian)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Jess Dutton. Pertemuan dilakukan untuk membahas penguatan kerja sama ekonomi, terutama terkait perkembangan perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

“Perjanjian ICA-CEPA ini diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan perdagangan barang, jasa, serta investasi antara Indonesia dan Kanada,” ujar Menko Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (20/8).

Selain itu dibahas juga potensi kerja sama perdagangan dan perkembangan negosiasi tarif resiprokal kedua negara dengan Amerika Serikat.

Di tengah tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia dan Kanada melihat pentingnya memperkuat kolaborasi yang saling menguntungkan. Meningkatnya nilai perdagangan dan investasi Indonesia–Kanada dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan besarnya potensi yang dapat terus digali bersama.

Ambassador Jess menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas selesainya seluruh proses akhir penyusunan dokumen perjanjian ICA-CEPA. Perjanjian tersebut diharapkan dapat menjadi momentum sekaligus membahas agenda kerja sama di bidang perdagangan, energi, dan keamanan kedua negara.

Selain itu, Ambassador Jess juga mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat berupa pengurangan tarif dari 32% menjadi 19%.

Selanjutnya, kedua pihak mendiskusikan terkait potensi kerja sama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada.

“Pentingnya kolaborasi Pemerintah Indonesia dengan Kanada sebagai landasan kuat dalam meningkatkan hubungan ekonomi bilateral yang saling menguntungkan, sekaligus mendorong diversifikasi kerja sama di berbagai bidang,” pungkas Menko Airlangga. (E-3)