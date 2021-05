Wamenlu AS dan RI Bahas Kerja Sama dana Masalah Palestina

WAKIL Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Mahendra Siregar melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy R Sherman pada Senin (31/5). Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai penguatan kerja sama bilateral kedua negara di bawah kerangka kemitraan strategis.

"Yang mencakup kerja sama bidang ekonomi di dalamnya perdagangan, investasi, kerja sama digital, kesehatan, teknologi," kata Mahendra usai pertemuan dalam konferensi pers secara virtual. Juga, sambungnya, dibahas mengenai kerja sama perubahan iklim yang mencakup upaya untuk terus memperkuat hubungan yang sudah ada.

Selain itu, katanya, juga dibahas secara menyeluruh aspek yang berkaitan dengan Indo-Pasifik, perkembangan Timur Tengah, Palestina, dan Myanmar.

Mengenai Palestina, katanya, pihaknya menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik proses gencatan senjata yang telah berlangsung dan merasa bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk semakin meredakan ketegangan di kawasan itu.

"Dan dalam konteks tadi, Indonesia menyambut baik posisi AS yang mendukung prinsip two-state solutions (solusi dua negara) dan menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan solusi ini," terangnya.

"Dan tentu, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan dan peran dari Presiden Biden sehingga proses gencatan senjata dapat berlangsung," tambahnya.

Terkait dengan Myanmar, katanya, pihaknya menyampaikan update kepada Wakil Menteri Sherman mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dan komitmen Indonesia terhadap langkah-langkah tindak lanjut dari pertemuan tingkat di ASEAN terkait Myanmar dan persiapan-persiapan terkait kunjungan Special Envoy ASEAN ke Myanmar.

"Ada satu hal yang tadi kami juga sampaikan dalam pertemuan ini adalah terkait dengan apa yang disebut dengan kekerasan terhadap warga keturunan Asia di Amerika Serikat," ucapnya.

Berkaitan dengan Indo-Pasifik, katanya, pihaknya menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik komitmen dan peran aktif AS di Indo-Pasifik dan yakin bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik menawarkan perluasan kerja sama yang inklusif, terbuka dan saling menguntungkan yang dapat dimaanfaatkan untuk ke depan bagi peran AS di kawasan itu. (Nur/OL-09)