Baznas Kirim 50 Truk Tepung untuk Warga Palestina

Baznas dan Bayt Zakat Wa As-Shadaqat Mesir kirim bantuan pangan ke warga Palestina.(Dok. Baznas)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Bayt Zakat Wa As-Shadaqat Mesir mengirimkan 50 truk bantuan pangan berisi tepung senilai US$1 juta (kurang lebih Rp16 miliar) untuk masyarakat Palestina.

Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menjelaskan bahwa pemilihan bantuan berupa tepung didasarkan pada koordinasi dengan Pemerintah Mesir, yang menetapkan kebutuhan utama warga Palestina saat ini adalah bahan pokok, terutama tepung. Bantuan akan masuk melalui pintu Rafah sesuai prosedur resmi.

“Tepung memiliki nilai strategis karena dapat diolah menjadi roti, pita bread, dan makanan pokok lain yang menjadi konsumsi utama warga Palestina. Kami memastikan bantuan tepat sasaran, tahan lama, dan sesuai kebiasaan konsumsi setempat,” ujar Kiai Noor di Jakarta.

Baca juga : 10 Ribu Ton Beras Siap Dikirim Pemerintah Indonesia ke Palestina

Kiai Noor menegaskan, pendistribusian dilakukan oleh Bayt Zakat Wa As-Shadaqat Mesir, lembaga zakat resmi di bawah naungan Grand Syekh Al Azhar, sehingga penyaluran amanah ini dapat terjamin.

Seluruh proses mengikuti prinsip 3A: Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas, serta mengajak terus mendukung warga Palestina melalui kanal donasi resmi Baznas.

“Ini adalah amanah masyarakat Indonesia. Insya Allah bantuan ini kami salurkan dengan penuh tanggung jawab untuk menguatkan saudara-saudara kita di Palestina,” pungkasnya. (RO/Z-10)