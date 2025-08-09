Dewan Keamanan PBB akan Sidang mengenai Israel Ingin Duduki Gaza

Headline
DEWAN Keamanan PBB akan bersidang mengenai keputusan Israel untuk menduduki Kota Gaza, Palestina, pada Minggu (10/8) dari yang sebelumnya dijadwalkan pada Sabtu (9/8). Ini menurut keterangan sumber diplomatik kepada Anadolu.
Sidang tersebut, akan mulai dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu setempat. Namun, tidak ada pemberitahuan mengenai alasan perubahan jadwal tersebut.
Sejumlah sumber mencatat bahwa Inggris, Denmark, Yunani, dan Slovenia meminta sidang darurat. Ini menyusul keputusan Israel untuk menduduki Kota Gaza.
Sidang tersebut didukung oleh seluruh anggota Dewan Keamanan kecuali Panama, yang saat ini mengetuai dewan, dan AS.
Pada Kamis, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Kota Gaza di bagian utara wilayah kantong tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan keapada Fox News bahwa pemerintahnya ingin mengambil alih secara penuh kendali di Gaza menjelang sidang Kabinet. (Anadolu/Ant/I-2)
PEMERINTAH Indonesia melalui Kemenlu RI mengecam keras serangan yang terus dilakukan Israel di seluruh Jalur Gaza, termasuk terhadap Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza Utara.
BADAN Pertanahan Sipil Gaza menyatakan serangan udara Israel pada Minggu (18/5) waktu setempat telah menewaskan sedikitnya 33 orang.
MILITER Israel mengakui bahwa mereka menembaki ambulans di Jalur Gaza, Palestina, setelah mengidentifikasi ambulans tersebut sebagai kendaraan yang mencurigakan.
Mohammad Baqer Qalibaf juga mengingatkan Amerika Serikat sebagai sponsor utama rezim Zionis bahwa Washington harus mendorong diakhirinya pembantaian rakyat di Gaza dan Libanon.
PRANCIS, Jumat (8/8), mengutuk rencana Israel untuk menduduki Jalur Gaza, Palestina, dan menegaskan kembali penentangan tegasnya terhadap rencana tersebut.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza, Palestina. Ini alasan lengkapnya.
SEKITAR 900 ribu warga Palestina di Gaza City kini menghadapi ancaman pengusiran massal setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Militer, Keluarga Sandera, dan komunitas internasional menolak rencana Benjamin Netanyahu kuasai seluruh Gaza.
PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel berniat mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza.
