Dewan Keamanan PBB akan Sidang mengenai Israel Ingin Duduki Gaza

Warga Gaza.(Al Jazeera)

DEWAN Keamanan PBB akan bersidang mengenai keputusan Israel untuk menduduki Kota Gaza, Palestina, pada Minggu (10/8) dari yang sebelumnya dijadwalkan pada Sabtu (9/8). Ini menurut keterangan sumber diplomatik kepada Anadolu.

Sidang tersebut, akan mulai dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu setempat. Namun, tidak ada pemberitahuan mengenai alasan perubahan jadwal tersebut.

Sejumlah sumber mencatat bahwa Inggris, Denmark, Yunani, dan Slovenia meminta sidang darurat. Ini menyusul keputusan Israel untuk menduduki Kota Gaza.

Sidang tersebut didukung oleh seluruh anggota Dewan Keamanan kecuali Panama, yang saat ini mengetuai dewan, dan AS.

Pada Kamis, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Kota Gaza di bagian utara wilayah kantong tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan keapada Fox News bahwa pemerintahnya ingin mengambil alih secara penuh kendali di Gaza menjelang sidang Kabinet. (Anadolu/Ant/I-2)