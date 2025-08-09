Dewan Keamanan PBB akan Sidang mengenai Israel Ingin Duduki Gaza

Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Wisnu Arto Subari
09/8/2025 14:04
Warga Gaza.(Al Jazeera)

DEWAN Keamanan PBB akan bersidang mengenai keputusan Israel untuk menduduki Kota Gaza, Palestina, pada Minggu (10/8) dari yang sebelumnya dijadwalkan pada Sabtu (9/8). Ini menurut keterangan sumber diplomatik kepada Anadolu.

Sidang tersebut, akan mulai dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu setempat. Namun, tidak ada pemberitahuan mengenai alasan perubahan jadwal tersebut.

Sejumlah sumber mencatat bahwa Inggris, Denmark, Yunani, dan Slovenia meminta sidang darurat. Ini menyusul keputusan Israel untuk menduduki Kota Gaza.

Baca juga : PBB: Hampir Seluruh Wilayah Gaza Dikuasai Israel, Krisis Kemanusiaan kian Parah

Sidang tersebut didukung oleh seluruh anggota Dewan Keamanan kecuali Panama, yang saat ini mengetuai dewan, dan AS.

Pada Kamis, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Kota Gaza di bagian utara wilayah kantong tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan keapada Fox News bahwa pemerintahnya ingin mengambil alih secara penuh kendali di Gaza menjelang sidang Kabinet. (Anadolu/Ant/I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
