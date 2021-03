Menlu Minta Perlindungan WNI di Amerika Serikat

DUA remaja asal Indonesia menjadi korban serangan di stasiun kereta di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat (AS). Pemerintah pun langsung pasang badan untuk memastikan kedua remaja tersebut serta seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Negeri Paman Sam dalam kondisi aman.

"Kemarin Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri telah melakukan pembicaraan langsung dengan Acting Assistant Secretary for East Asia and Pacific AS. Di situ, kita menyampaikan concern serta memohon perlindungan dan keselamatan seluruh WNI di AS," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan, Sabtu (27/3).

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, AS, pun telah mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh WNI untuk selalu waspada dan meningkatkan kehati-hatian di tengah situasi yang memanas di AS.

"Jika ada yang mengalami insiden, WNI harus segera melapor kepada aparat keamanan atau menghubungi hotline perwakilan RI," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, gerakan anti-Asia kini tengah merebak di AS. Tindakan rasisme tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa warga Asia, terutama Tiongkok membuat dunia mengalami krisis akibat covid-19. (OL-3)