Perdana di SMAN 34 Jakarta, Medcom Goes to School Bakal Perluas Jangkauan dan Digelar 3-4 Kali sepanjang 2026

Ilustrasi(Dok Medcom)

MEDCOM Goes to School (MGTS) yang digelar perdana di SMAN 34 Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026 mendapat sambutan antusias dari para siswa dan para pendidik. Kehadiran Medcom Goes to School (MGTS) di SMAN 34 Jakarta menjadi awal dari perjalanan panjang program ini. Medcom.id memastikan program yang baru saja digelar perdana itu tidak akan berhenti di satu sekolah saja.



Pemimpin Redaksi Medcom.id, Achmad Firdaus, menjelasan MGTS akan hadir setidaknya 3-4 kali sepanjang 2026 dengan menyasar sekolah-sekolah di Jabodetabek. MGTS merupakan program agenda baru Medcom.id yang dirancang untuk hadir langsung ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus di Indonesia.

Program ini bertujuan memperkenalkan Medcom.id kepada generasi muda sekaligus menyampaikan informasi yang positif, menggambarkan dunia kerja, hingga menjembatani aspirasi siswa ke pemerintah. Edisi perdana MGTS ini digelar di SMAN 34 Jakarta dalam acara bertajuk Recharge Your Spirit, Light Up Your Ramadan, dan didukung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), SMAN 34 Jakarta, dan Rumah Zakat.

Acara dihadiri lebih dari 800 siswa, terdiri dari siswa SMAN 34 Jakarta sebagai tuan rumah, SMPN 85 Jakarta, dan SDN Pondok Labu 03 Jakarta. Firdaus mengatakan MGTS juga akan menyasar kota-kota penyangga di Jabodetabek, mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, hingga Tangerang.

Baca juga : Hangatnya Kebersamaan Halalbihalal Keluarga Besar Labschool UNJ

Namun, ambisi Medcom.id tidak berhenti di sana. "Ya, penginnya sih kita bisa mencakup seluruh Indonesia ya. Cuma memang untuk tahun ini target sasaran kita di Jabodetabek dulu deh," ujar Firdaus kepada Medcom.id di sela-sela acara Medcom Goes to School di SMAN 34 Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.

Tak hanya soal jangkauan, ia juga memastikan MGTS akan tampil lebih semarak setelah Ramadan berakhir. Apabila edisi Ramadan ini terkesan lebih sederhana, edisi berikutnya dijanjikan hadir dengan berbagai kegiatan tambahan seperti pentas seni.

Firdaus menegaskan MGTS bukan sekadar ajang berbagi ilmu, tetapi juga wadah untuk menyerap aspirasi siswa secara langsung. "Kita bicara sama mereka, kita serap aspirasi. Kemudian kita jadi jembatan mereka ke pemerintahan," tegas dia.

Baca juga : Ini Imbauan Mendikdasmen untuk Satuan Pendidikan Terkait Efisiensi Energi

Pemilihan SMAN 34 Jakarta sebagai titik awal MGTS bukan tanpa alasan. Selain suasana sekolah yang nyaman, sambutan hangat dari pihak sekolah menjadi pertimbangan utama.

Kepala Sekolah SMAN 34 Jakarta, Rifni Hayati, mengaku bersyukur sekolahnya terpilih sebagai tuan rumah perdana. Pelaksanaan MGTS yang berbarengan dengan penutupan Pesantren Ramadan juga membuat momen ini terasa lebih istimewa, terlebih karena turut menghadirkan narasumber dari Kemendikdasmen untuk memberikan pencerahan kepada siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Respons positif datang dari kalangan siswa. Ketua OSIS SMAN 34 Jakarta, Gibran Iqbal Khomaeni Wibowo, menyebut kehadiran MGTS memberi warna baru pada acara SERASI yang selama ini identik dengan buka bersama. Bagi siswa kelas 12, momen ini terasa lebih spesial karena sekaligus menjadi kegiatan bersama terakhir mereka.

"Untuk respons pertama, saya juga sempat bertanya kepada teman-teman di kelas saya. Nah mereka tuh sebenarnya juga positif sekali karena ini juga merupakan kayak pertama kali gitu di SMA 34 itu acara SERASI yang tadinya itu hanya seperti buka bersama aja di sekolah itu bisa kolaborasi bersama Medcom Goes to School, di mana acara itu biar tidak hanya buka bersama saja tapi ada acara-acara lain, dan juga nanti ada seperti pemaparan materi dari narasumber-narasumber yang disiapkan oleh Medcom Goes to School juga," tutur Gibran.

Gibran berharap kolaborasi antara SMAN 34 Jakarta dan Medcom.id tidak berhenti sampai di sini. Ia optimistis MGTS akan terus hadir di tahun-tahun berikutnya dan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi siswa SMAN 34 Jakarta, tetapi juga bagi sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. (H-2)