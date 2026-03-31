Irma Suryani: MBG Berhasil Berdayakan Ekonomi Lokal

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Irma Suryani.(MI)

ANGGOTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Irma Suryani menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberdayakan ekonomi masyarakat lokal.

"Program MBG tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penguatan gizi yang cukup, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal," kata

Irma Suryani di Palembang, Selasa, seusai melakukan peninjauan dan sosialisasi Program MBG di sejumlah daerah Sumatera Selatan.

Menurut dia, sumber bahan pangan, buah-buahan, protein, dan gizi untuk MBG berasal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta hasil produksi masyarakat sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu salah satu bukti Program MBG memberdayakan ekonomi lokal, karena adanya keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) itu.

“Saya harap terus dipertahankan sumber bahan makanan untuk Program MBG diutamakan dari UMKM serta hasil produksi petani atau masyarakat lokal," ujarnya.

Dia menjelaskan, pelibatan UMKM tidak hanya mendukung keberhasilan Program MBG, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

“Dengan cara itu, Program MBG tidak hanya memberi manfaat bagi anak-anak, lansia, ibu hamil dan penerima manfaat lainnya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan. Perputaran ekonomi dapat terjadi di daerah sendiri, sehingga usaha masyarakat lokal ikut berkembang,” ungkapnya.

Selain itu, Irma juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program, khususnya terkait operasional dapur SPPG sebagai pusat pengolahan MBG.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan dapur SPPG agar pengolahan MBG berjalan dengan baik, bersih, dan transparan.

"Partisipasi aktif masyarakat berperan besar dalam menyukseskan Program MBG demi terwujudnya generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera," jelas Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani.

Sebelumnya Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang Nurya Hartika Sari mengatakan Program MBG dirancang sebagai upaya besar negara untuk memastikan setiap anak tumbuh dengan kuat dan sehat,melalui keteraturan asupan makanan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang baik merupakan faktor penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan, kata Nurya. (Ant/P-3)