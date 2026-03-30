YouTube Perkuat Perlindungan Anak dan Remaja Sesuai PP Tunas

Headline
YOUTUBE Indonesia memperkuat komitmen pelindungan pengguna muda di ruang digital seiring dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.
Dibandingkan menerapkan pelarangan akses secara total, YouTube memilih pendekatan fitur perlindungan yang terintegrasi dan berbasis usia.
"Pendekatan ini memberikan insentif untuk terciptanya fitur perlindungan terintegrasi serta pengalaman digital yang sesuai dengan usia bagi kaum muda, daripada menerapkan pelarangan secara menyeluruh," tulis YouTube Indonesia dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/3).
YouTube menempatkan peran orangtua sebagai pengendali utama melalui sejumlah fitur teknis. Salah satunya adalah pengaturan durasi tayangan pada YouTube Shorts yang memungkinkan orangtua membatasi waktu menonton hingga nol menit.
Selain itu, YouTube memperkenalkan teknologi verifikasi usia berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi inferensi usia ini dijadwalkan meluncur jauh sebelum tenggat waktu penerapan PP Tunas pada Maret 2027.
Integrasi ini juga mencakup aplikasi Family Link yang memungkinkan orangtua untuk:
Bagi pengguna di bawah usia 18 tahun, YouTube telah mengaktifkan fitur perlindungan otomatis guna mendukung kesejahteraan digital, di antaranya:
YouTube menilai, pembatasan akun secara menyeluruh bagi pengguna di bawah 16 tahun justru berisiko. Hal tersebut dianggap dapat membuat pengguna muda kehilangan akses terhadap fitur keamanan dan pengawasan orang tua yang telah terintegrasi dalam sistem.
Selain pembaruan fitur, YouTube Indonesia juga berfokus pada penguatan literasi digital melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti:
Ke depannya, YouTube mendorong pemerintah untuk terus melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan berbasis risiko.
YouTube juga menyatakan kesiapannya mengikuti mekanisme penilaian mandiri dalam implementasi PP Tunas guna menjaga standar keamanan digital anak di Indonesia. (Ant/Z-1)
Paparan media sosial yang terlalu dini berisiko mengganggu regulasi emosi, pembentukan identitas diri, hingga menurunkan kualitas interaksi sosial nyata.
Paparan media sosial yang terlalu dini berisiko mengganggu regulasi emosi, pembentukan identitas diri, hingga menurunkan kualitas interaksi sosial nyata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved