Penghormatan Terakhir untuk Juwono Sudarsono: Jenazah Disemayamkan di Gedung Kemhan

Personel TNI membawa jenazah mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono untuk disemayamkan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (29/3/2026).(ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JENAZAH mantan Menteri Pertahanan, Prof. Juwono Sudarsono, disemayamkan di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, pada Minggu (29/3) pagi.

Prosesi persemayaman dimulai pukul 08.00 WIB di Ruang Hening sebagai bentuk penghormatan bagi tokoh yang telah mengabdi di bawah empat kepemimpinan presiden tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa pihak keluarga dan Kemhan membuka kesempatan bagi tokoh nasional maupun pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir.

"Apabila akan ada tokoh nasional yang akan hadir, takziah dan sebagainya, dipersilakan," ujar Rico.

Rangkaian Prosesi Pemakaman

Berdasarkan jadwal, prosesi persemayaman berlangsung hingga pukul 11.00 WIB. Setelah itu, akan dilakukan prosesi pelepasan jenazah yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan.

"Kemudian jenazah akan diantar ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, setelah pelepasan dari Kementerian Pertahanan di jam 11.00 WIB," tambah Rico.

Rekam Jejak Sang Akademisi dan Negarawan

Juwono Sudarsono mengembuskan napas terakhir pada Sabtu (28/3) pukul 13.45 WIB di RS Pondok Indah, Jakarta.

Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia ini dikenal sebagai sosok birokrat ulung yang dipercaya memegang berbagai kursi menteri, di antaranya:

Menteri Negara Lingkungan Hidup (Era Presiden Soeharto)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Era Presiden BJ Habibie)

Menteri Pertahanan (Era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)

Mendiang dijadwalkan akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, pada hari ini dengan upacara militer sebagai penghargaan atas jasa-jasanya kepada negara. (Ant/Z-1)