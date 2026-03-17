Menhan: TNI Harus Hadir Nyata untuk Keamanan dan Kesejahteraan Warga

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

MENTERI Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 845/Ksatria Satam di Simpang Tiga, Simpang Renggiang, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (17/3).

Kunjungan Menhan tersebut bertujuan untuk memberikan pengarahan langsung kepada prajurit serta meninjau kesiapan satuan dalam mendukung tugas pertahanan sekaligus pemberdayaan wilayah.

Menhan turut mengapresiasi peran Yonif TP 845/Ksatria Satam yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Kehadiran satuan ini tidak hanya berkontribusi pada aspek pertahanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan ekonomi, seperti membantu proses belajar mengajar di sekolah, berkolaborasi dengan kelompok tani (Poktan), melaksanakan patroli keamanan untuk mencegah tindak kriminalitas seperti begal, serta mendorong pertumbuhan UMKM melalui konsumsi kebutuhan prajurit dan keluarganya.

“Masyarakat harus benar-benar merasakan kehadiran TNI, baik dari aspek keamanan, ekonomi, maupun sosial budaya,” tegas Menhan.

Lebih jauh, Menhan menegaskan bahwa jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional, dan tentara nasional harus terus dipedomani dalam setiap pelaksanaan tugas. Semangat pengorbanan jiwa dan raga demi bangsa dan negara menjadi nilai utama yang harus tertanam kuat dalam diri setiap prajurit.

“Kalian harus bersyukur dan berterima kasih kepada rakyat atas kepercayaan yang diberikan. Jawablah kepercayaan itu dengan dedikasi, profesionalisme, serta kemampuan menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia,” tambah Menhan.

Dalam kesempatan ini, Menhan juga memberi arahan agar setiap satuan Yonif TP melaksanakan program penghijauan baik di dalam lingkungan asrama maupun di sepanjang akses menuju pangkalan.

Kunjungan kerja Menhan ke Yonif TP 845/Ksatria Satam ini turut dihadiri oleh Wakil Panglima TNI, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Pangdam II/Sriwijaya, serta para pejabat jajaran Mabes TNI AD dan Kodam II/Sriwijaya. (Faj)