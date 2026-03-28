Operasional Haji 2026 Siap 100 Persen, Menhaj: Jadwal On Track

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf(Kemenhaj)

MENTERI Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa seluruh persiapan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M telah berjalan sesuai rencana (on track) dengan progres mendekati 100%. Hal ini disampaikan Menhaj dalam pertemuan strategis bersama jajaran Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur di Jombang, Jumat (27/3).

Gus Irfan sapaan karib Irfan Yusuf menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi barometer pelayanan publik yang transparan, lancar, dan bersih dari penyimpangan. Jawa Timur, sebagai provinsi dengan kuota jemaah terbesar, disebut memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan nasional.

"Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui langkah mitigasi yang komprehensif," kata Gus Irfan dalam keterangan yang diterima, Sabtu (28/3).

Menyikapi besarnya ekosistem keuangan haji yang mencapai angka Rp18 triliun, Menhaj menyatakan bahwa aspek akuntabilitas menjadi harga mati. Untuk menjamin hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian dalam mengawal proses pengadaan dan tata kelola anggaran.

"Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah," tegasnya.

Langkah-langkah strategis ini, lanjut Menhaj, merupakan bentuk implementasi langsung dari arahan Presiden RI untuk menghadirkan pelayanan haji yang transparan dan berorientasi pada kepuasan jemaah. Menhaj juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kanwil Kemenhaj Jawa Timur atas dedikasi mereka dalam tahap persiapan ini.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu: memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia,” tandasnya.

Menhaj juga meminta penguatan koordinasi antar-bidang diperketat guna memastikan skema pemberangkatan jemaah yang akan dimulai dalam waktu dekat berjalan tanpa kendala teknis.