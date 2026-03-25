Amphuri Apresiasi Arab Saudi yang Pastikan Haji 2026 Aman Meski Ada Konflik Iran

SEKRETARIS Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Zaky Zakariya, mengapresiasi Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia yang menegaskan pelaksanaan ibadah haji 2026 akan berlangsung aman dan sesuai rencana meski ada konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Kepastian pelaksanaan haji 2026 tersebut sejalan dengan pernyataan otoritas Arab Saudi serta surat edaran resmi pemerintah setempat.
"Ini senada dengan surat edaran tertanggal 2 Maret 2026 dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang menyatakan negaranya dalam keadaan aman,” kata Zaky saat dihubungi, Rabu (25/3).
Ia menambahkan, Kerajaan Arab Saudi telah mempertimbangkan aspek keamanan secara menyeluruh melalui koordinasi dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional.
Menurut Zaky, terdapat sejumlah alasan yang mendasari kondisi keamanan di Arab Saudi tetap terjaga. Pertama, Arab Saudi tidak terlibat langsung dalam konflik dengan Iran. Kedua, serangan yang terjadi disebut hanya menyasar fasilitas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat.
Selain itu, lanjut dia, Arab Saudi memiliki sistem pertahanan rudal yang modern dan canggih sehingga mampu mengantisipasi berbagai potensi ancaman.
Dari sisi transportasi, rute perjalanan jemaah haji asal Indonesia juga dinilai masih aman, terutama jika menggunakan penerbangan langsung tanpa transit di negara-negara yang dinilai rawan konflik seperti Uni Emirat Arab dan Qatar.
Zaky juga menekankan aspek spiritual sebagai penguat keyakinan umat Islam dalam menjalankan ibadah haji.
"Sebagai motivasi spiritual, sekurangnya ada lima ayat Al-Qur’an yang menerangkan bahwa wilayah Tanah Suci akan diberikan keamanan oleh Allah,” tuturnya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Amphuri mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang dapat menimbulkan kekhawatiran terkait pelaksanaan haji tahun ini. (H-3)
