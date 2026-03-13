Ini Jadwal Cuti Bersama Lebaran 2026 Resmi dari Pemerintah

Ilustrasi(freepik)

PEMERINTAH Republik Indonesia telah resmi menetapkan jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama untuk tahun 2026. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah maupun swasta dalam mengatur hari kerja.

Tahun 2026 menghadirkan momen spesial karena libur Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sehingga menciptakan periode libur panjang yang sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik ke kampung halaman.

Rincian Jadwal Cuti Bersama Lebaran 2026

Berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025, berikut adalah rincian hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1447 H:

Hari & Tanggal Keterangan Jumat, 20 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H Sabtu, 21 Maret 2026 Hari Raya Idul Fitri 1447 H (1 Syawal) Minggu, 22 Maret 2026 Hari Raya Idul Fitri 1447 H (2 Syawal) Senin, 23 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H Selasa, 24 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H

Potensi Libur Panjang 7 Hari Beruntun

Maret 2026 akan menjadi bulan dengan banyak tanggal merah. Sebelum memasuki masa libur Lebaran, masyarakat lebih dulu merayakan Hari Suci Nyepi. Jika digabungkan, maka akan ada 7 hari libur berurutan sebagai berikut:

18 Maret: Cuti Bersama Nyepi

Cuti Bersama Nyepi 19 Maret: Hari Suci Nyepi (Libur Nasional)

Hari Suci Nyepi (Libur Nasional) 20 Maret: Cuti Bersama Lebaran

Cuti Bersama Lebaran 21-22 Maret: Hari Raya Idul Fitri 1447 H

Hari Raya Idul Fitri 1447 H 23-24 Maret: Cuti Bersama Lebaran

Meskipun pemerintah telah menetapkan perkiraan tanggal lebaran, kepastian 1 Syawal 1447 H tetap menunggu hasil Sidang Isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama pada 19 Maret 2026.

Tips Mudik Lebaran 2026

Mengingat periode libur yang sangat panjang, arus mudik diprediksi akan mulai meningkat sejak tanggal 17 atau 18 Maret 2026. Bagi Anda yang berencana pulang kampung, disarankan untuk memesan tiket transportasi umum minimal 3 bulan sebelum keberangkatan.

Bagi pengguna kendaraan pribadi, pastikan untuk memeriksa kondisi fisik kendaraan dan saldo uang elektronik (Mata Uang Rupiah) untuk kelancaran di gerbang tol. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang sering terjadi di bulan Maret di wilayah Indonesia. (Z-4)