Libur Telah Tiba, Cek Tanggal Merah dan Jadwal Cuti Bersama Tahun 2023

PEMERINTAH Indonesia telah menetapkan hari libur nasional Tahun 2023 sebanyak 16 hari, sedangkan cuti bersama sebanyak delapan hari, sehingga jumlah totalnya sebanyak 24 hari.



Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Baca juga : Intip Cara Ogah Rugi Memaksimalkan Cuti Sepanjang 2023

Libur Nasional 2023

Merujuk pada SKB tersebut, 16 hari libur nasional ditetapkan sebagai berikut :



- 1 Januari : Tahun Baru 2023 Masehi

- 22 Januari : Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

- 18 Februari : Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

- 22 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

- 7 April : Wafat Isa Almasih

- 22-23 April : Hari Raya Idul Fitri 1444 H

- 1 Mei : Hari Buruh Internasional

- 18 Mei : Kenaikan Isa Almasih

- 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

- 4 Juni : Hari Raya Waisak 2567 BE

- 29 Juni : Hari Raya Idul Adha 1444 H

- 19 Juli : Tahun Baru Islam 1445 H

- 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI

- 28 September: Maulid Nabi Muhammad SAW

- 25 Desember : Hari Raya Natal



Baca juga : Angkasa Pura Siap Layani 524 Juta Pemudik di 20 Bandara



Bagaimana dengan cuti bersama 2023? Penetapan Libur Cuti Bersama tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:



23 Januari : Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

23 Maret : Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945

21, 24 - 26 April : Hari Raya Idul Fitri 1444 H

2 Juni : Hari Raya Waisak

26 Desember : Hari Raya Natal



Demikian informasi mengenai tanggal merah 2023 dan cuti bersama tahun 2023 ini. Selamat berlibur! (Z-4)